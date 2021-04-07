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不斷更新／首爾、釜山「市長補選」！出口民調公佈　在野黨獲全勝

▲▼南韓7日舉行首爾、釜山市長補選。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓7日舉行首爾、釜山市長補選。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（7）日舉行首爾、釜山市長補選，將於稍後晚間8時（台灣時間下午7時）結束投票，預計8時15分由三大電視台KBS、MBC、SBS公佈「出口民調」。截至晚間7時，首爾市長投票率達到54.4%，已有457萬9千多人完成投票，其中被視為保守派大本營的瑞草區投票率高達59.8%，至於釜山投票率則為49.4%。

首爾市長候選人中，共同民主黨（執政黨）派出朴映宣、國民力量（最大在野黨）則派出吳世勳；至於釜山市長候選人，共同民主黨派出金榮春、國民力量則派出朴亨埈。LH公社職員投機炒地、房價飆漲等議題成為影響本次選戰的關鍵。

►首爾、釜山市長補選恐「變天」！

【21:49】（台灣時間20:49）

根據《KBS News》報導，首爾市長補選中，吳世勳獲得8059票、朴映宣獲得5131票，開票進度0.3%；釜山市長選舉中，朴亨埈獲得51609票、金榮春獲得27605票，開票進度5.3%。

【21:10】（台灣時間20:10）

首爾、釜山市長補選開始開票。

【20:42】（台灣時間19:42）

國民力量釜山市長候選人朴亨埈表示，由於目前仍未進行開票，僅是出口民調預測，因此還無法做出任何表態，「不過這場選舉讓我深刻感覺到，民心是可怕的！與其說是因為我們做得好，才讓選民將票投給我，我認為選民投票給我，是因為要嚴格鞭策、監督我。」

▲▼首爾市長候選人朴映宣、吳世勳。（圖／達志影像）

▲首爾市長候選人朴映宣、吳世勳。（圖／達志影像）

【20:20】（台灣時間19:20）

南韓三大電視台KBS、MBC、SBS公佈「出口民調」預測此次選舉結果，首爾市長選舉中，吳世勳獲得59.0%朴映宣為37.7%，雙方差距達21.3個百分點。而釜山市長選舉中，朴亨埈獲得64.0%金榮春則僅33.0%，雙方差距31個百分點，執政黨遭遇近來史無前例的全力碾壓。對此，吳世勳於稍早表示，此次出口民調不代表最終選舉結果，將會等待最終結果出爐後，再向外界發表競選感想。

【20:00】（台灣時間19:00）

選舉正式結束，預計將於晚間8時15分公佈出口民調。

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