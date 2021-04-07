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奢侈夫說好AA制！邀吃飯卻「拗沒錢」等妻買單　她丟包閃人網狂讚

▲▼吵架。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一對新婚夫婦最近因為財務問題而發生爭執。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

一對新婚4個月的夫婦最近因為財務問題而發生爭執，原來這對夫妻因為理財觀不合，因此在日常生活中嚴格執行「AA制」，沒想到這次卻在餐廳為了誰該付賬而爭吵，最後妻子甚至在付完自己的餐費後，丟下身無分文的丈夫獨自離開。

綜合《每日星報》等外媒報導，這對新婚4個月的夫妻因為丈夫花錢太大手大腳，還不聽從妻子的勸導，因此一直都維持雙方經濟獨立，並實行「AA制」分攤生活成本。4月3日，丈夫邀約妻子到附近的餐廳用餐，並點了許多佳餚要與妻子一同分享。

沒想到在結帳的時候，丈夫卻表示，自己身無分文，因此希望妻子能替他支付當天的餐費。妻子強調，當初是丈夫提出要平攤支出的，自己只是照約定履行承諾而已，而且當天提出要外食，並決定餐點的不是自己，因此妻子在付完自己的餐費後，就扔下丈夫獨自離去。

▲▼付賬。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲妻子在付完自己的餐費後，便扔下身無分文的丈夫獨自離開。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

被遺留下來的丈夫非常生氣，他痛罵妻子自私小氣，竟然不幫他結賬就走人，但妻子一絲回心轉意的跡象都沒有，因此丈夫最後只能向朋友求助，才得以脫身。

第二天，冷靜下來的妻子想向情感治療師尋求幫助，但丈夫卻反問她，「這筆錢由誰付？」，更一再重提舊事，要求妻子向他道歉。怒火重燃的妻子上網大吐苦水，要求網友們評評理，

網友們幾乎一邊倒地支持妻子，大部分的網友認為，丈夫不僅平時花錢毫無節制，還認為妻子就應該幫他付錢，如果這種惡習不改，那還不如離婚算了。也有網友持反對意見稱，財務問題應該結婚前就談妥，而且倆人既然婚前就發誓要彼此相愛，婚後就應該做到；雖然他們可以理解妻子的堅持，但無法認同妻子將丈夫丟下的做法。

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