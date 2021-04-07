　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

王令麟送東森幣相挺黃偉哲6度上東森農場　2萬公斤關廟鳳梨被買爆

▲▼台南市長黃偉哲六度上東森購物促銷台南特色農產品，這次的主角是正值產季的關廟台農17號金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森購物力挺台灣農民，與台南市府再度攜手合作，台南市長黃偉哲今(7日)六度親上東森農場節目推廣台南關廟鳳梨，一開賣，吸引大批會員買爆，2,000組鳳梨火速完銷。左起為東森購物專家怡君、台南市長黃偉哲、農委會主秘范美玲、東森購物總經理彭鴻珷。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

大陸宣布暫停進口台灣鳳梨後，全台各地掀起搶救鳳梨大作戰，而目前正值進入鳳梨採收盛產期，東森購物為力挺在地小農，7日與台南市府再度攜手合作，台南市長黃偉哲第六度親上東森農場節目，與農委會主秘范美玲一同推廣好吃的關廟鳳梨，東森購物董事長王令麟再加碼50%東森幣回饋相挺，憑發票登錄還能再參加「臺灣農產嘉年華」抽獎，下訂一箱可享多重好禮，讓大批會員搶買爆，2,000組、總共2萬公斤的鳳梨火速完銷。

台灣鳳梨受到中國大陸市場停擺影響，對農民造成極大衝擊，東森購物長期支持在地小農，不僅在第一時間開設「鳳梨專區」協助銷售，旗下東森農場也投入推廣行列，邀黃偉哲力促台南當地遠近馳名的「關廟鳳梨」，每箱10公斤約6～8顆，東森價599元，買再送50%東森幣，超值價格，再加上黃偉哲化身購物專家，展現駕輕就熟的叫賣功力，「好吃的鳳梨在東森，好吃的鳳梨在關廟，甜度爆表，你能不吃嗎？你能不買嗎？」，讓節目開賣沒多久，立刻吸引會員搶下單，造成熱烈搶購。

▲▼台南市長黃偉哲六度上東森購物促銷台南特色農產品，這次的主角是正值產季的關廟台農17號金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

▼▲黃偉哲提到，透過東森嚴選，消費者可以買到品質最好、掛保證的農特產品，這次第6度來到東森農場推銷關廟鳳梨，希望以後還有機會再來幫忙小農。

▲▼台南市長黃偉哲六度上東森購物促銷台南特色農產品，這次的主角是正值產季的關廟台農17號金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

台南鳳梨能在市場上一枝獨秀，除了土壤及氣候適宜鳳梨成長，關鍵就在於注重品質及栽種技術穩定成熟，東森嚴選這次推出外銷等級的關廟金鑽鳳梨，平均每顆重1.4公斤，果香濃郁，表皮薄，甜度高約14度，甜而不膩，果肉酸甜口感剛剛好，讓幫忙小農推廣的黃偉哲都覺得自豪「保證好吃，不會後悔，不用自誇，是真的好吃。」他也推薦除了可以鮮吃，也可以打成果汁、做冰沙或冰棒，享受不同的鳳梨吃法。

黃偉哲說，關廟鳳梨最主要品種為台農17號，不只果肉，連鳳梨芯都好吃，連日本人都感到驚豔，這也是為什麼台灣鳳梨在日本市場買氣好的原因。這次透過東森通路，把品質最好、掛保證的關廟鳳梨介紹給全國消費者，讓大家可以買到品質最好、掛保證的農特產品，又能獲得50%東森幣回饋之外，也很感謝東森購物提供一個好的平台給農民朋友，讓他們不用再辛苦開著發財車到市場叫賣，就能讓關廟鳳梨躍上全國舞台，讓更多人知道有這麼好的鳳梨，對於農產行銷有很大幫助。

▲▼台南市長黃偉哲六度上東森購物促銷台南特色農產品，這次的主角是正值產季的關廟台農17號金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

▲消費者在選購鳳梨時，可用手或棍子敲彈，用聲音來判斷熟度與品質，而好吃的鳳梨會有像打鼓一樣的「鼓聲」回音。

▲▼台南市長黃偉哲六度上東森購物促銷台南特色農產品，這次的主角是正值產季的關廟台農17號金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森農場推出「台南關廟金鑽鳳梨」，購買即回饋東森幣之外，還可以到「臺灣農產嘉年華」活動官網登錄發票抽獎。

東森農場這次推出的「台南關廟金鑽鳳梨」，每箱約6～8顆，下單後產地現採直送，鳳梨可放5～7天，小家庭若擔心吃不完，范美玲說，不妨送親朋好友一起分享，尤其鳳梨台語發音類似「旺來」，拿來當伴手禮也很適合，尤其鳳梨的維生素C是蘋果的5倍，還有天然消化成分的鳳梨酵素，可幫助腸胃消化和吸收。

此外，對於東森購物、東森農場用實際行動來支持小農，范美玲除表達感謝，農委會也有加碼，「消費者到指定的合作電商平台線上購買國產鳳梨及加工品後，6/30以前至『臺灣農產嘉年華』活動官網登錄發票，即可參加小家電抽獎活動，越早買、機會越大。」邀請全民一起採買國產鳳梨，挺台灣農民。

東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，去年在疫情衝擊下，更是率先加入農漁產銷售國家隊行列，《東森農場》推出至今，已與中央及地方等13位首長攜手合作，每檔銷售成績表現亮眼，除了努力大獲肯定，東森農場更秉持「東森嚴選」精神，品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，未來也將繼續尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持在地農業。

ET快訊
獨／吹哨者爆東新營造黑幕！　黑猴父子遭約談
女參加親友喪禮後離奇失蹤7天　今尋獲已身亡
「竹北今晚送肉粽」 路線曝！國中晚自習提早下課　當地人崩潰
工程車副駕出軌後逃跑　花蓮刑大埋伏逮到人了
「2hrs肉體接觸」只花299元　他見高職妹爽歪！真相神展開

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

張麗善3度上東森農場推「雲林快樂豬」　王令麟再送東森幣促搶購

力挺台灣鳳梨！東森農場賣到爆單　4／7與黃偉哲作伙拚內銷

張麗善大推茂谷柑秒殺6.7萬顆！王令麟加碼50%東森幣：助小農拼銷售

雙強聯手！東森捐贈台大生技大樓　王令麟：深化產學合作、促進產業升級

陳其邁二度上東森農場開賣「燕巢蜜棗」王令麟力挺加碼　500組秒殺！

翁章梁4度北上支持小農　王令麟再送回饋掀玉女番茄大搶購

王令麟送東森幣力挺王惠美賣珍珠芭樂　價格太划算不到40分鐘秒殺逾萬顆

徐耀昌首度登東森農場王令麟相挺回饋　外銷等級巨峰葡萄熱賣近5000公斤

王令麟送東森幣相挺黃偉哲6度上東森農場　2萬公斤關廟鳳梨被買爆

新潔淨時代來臨！洗衣抗菌才是重點　一顆解決你「肉眼看不到」的細菌危機

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

太魯閣號脫軌！9:31第一通報案 男乘客視訊：站著的都已不在了

王令麟送東森幣相挺黃偉哲6度上東森農場　2萬公斤關廟鳳梨被買爆

新潔淨時代來臨！洗衣抗菌才是重點　一顆解決你「肉眼看不到」的細菌危機

讓小朋友都搶著吃的Q彈葉黃素凍！白蘭氏徵超萌小小代言人、機會難得爸媽們快手刀報名

【廣編】雀巢雪梨茶　清爽好茶香新上市

摩斯早餐新增「可頌堡」！2款新品亮相　全聯阪急麵包30元比臉大

都市中的世外桃源！大面落地窗加單人貴妃躺椅　獨享城市街景

全聯史上最低門檻！「宇宙明星BT21」集點換購　超萌餐具24款必收

五、六年級生回憶殺　香雞城搶進網購開賣6款人氣美食

讓台灣「旺來」！黃偉哲攜手農委會　親上東森農場力推關廟鳳梨

街口支付在全台近400間麥當勞上線！來麥當勞買新品用街口支付　美味一刻也不用等、再享最高14%回饋

共機四月連續擾台4天　今派遣15架次共機進入我西南空域

救水庫！家裡設備馬桶最耗水　達人傳授「改造4方法」爽省480元

大副蛋蛋無處放！英鬥翹「性感饅頭臀」　腳軟夾到秒彈起

教練要他不用急　朱育賢勤復健就想拚最短時間歸隊

真的不想成團…利路修又一「厭世金句」誕生！　網笑：糟糕，更愛了

近2萬人報名！桃園魅力金三角旅遊＋團體補助　每周2000遊客爽玩

婦劇咳一年多以為肺阻塞！醫撥氣管揪兇手：愛喝魚湯惹的禍

六月臉發白一起床狂吐：以為我懷孕了！李易鬆口三胎計畫

邵雨薇曝與吳慷仁甜蜜日常　逛街先挑男裝「他覺得我都好看」

Archegos爆倉內幕曝光！大摩偷跑「拋售50億美金」躲浩劫

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

消費熱門新聞

全聯史上最低門檻！超萌餐具換購

超狂米粉節多款爆品撒千元現金券

SOGO復興館VIP「一週狂買3億」

炒飯名店炒進超商！最新2款銷魂炒飯

摩斯早餐新增「可頌堡」亮相！

全家集點購「祈喵熱」登場

HOLA特力內湖店改裝千坪迎戰IKEA

五、六年級生回憶殺　香雞城搶進網購

麥當勞用街口支付享最高14%回饋

口罩也有媽祖聯名款！限量一千盒

抗癌泳將池江璃花子改寫命運

買養蔘飲送SOU‧SOU行李箱再抽旅遊金

中衛x PORTER聯名口罩　電商4/8開賣

更多熱門

相關新聞

黃偉哲攜手農委會　親上東森農場力推關廟鳳梨

黃偉哲攜手農委會　親上東森農場力推關廟鳳梨

清明連假過後，進入鳳梨採收盛產期，4/7（三）東森農場與台南市府再度攜手合作，台南市長黃偉哲第六度親上節目推廣台南鳳梨，農委會主秘范美玲也特別陪同錄影；東森農場此次推出「台南關廟金鑽鳳梨」每箱10公斤約6～8顆，東森價599元，東森購物董事長王令麟再加碼回饋50%東森幣相挺，將於下午3:20在東森電視購物34頻道開賣，邀請會員朋友一同支持台灣鳳梨。

龜仔港大排周邊有牛糞及田地遭人堆置土石方

龜仔港大排周邊有牛糞及田地遭人堆置土石方

疫情封鎖下台南發起城市文宣展　

疫情封鎖下台南發起城市文宣展　

台鐵事故罹難者蔡慧鵑移靈返家黃偉哲上香

台鐵事故罹難者蔡慧鵑移靈返家黃偉哲上香

社會局成立救助專戶協助台南受災民眾

社會局成立救助專戶協助台南受災民眾

關鍵字：

東森購物ET嚴選小農東森農場台南小農王令麟小農黃偉哲關廟鳳梨

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

正妹女星「底褲位移片」畫面瘋傳

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面