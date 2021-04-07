王令麟送東森幣相挺黃偉哲6度上東森農場　2萬公斤關廟鳳梨被買爆

▲東森購物力挺台灣農民，與台南市府再度攜手合作，台南市長黃偉哲今(7日)六度親上東森農場節目推廣台南關廟鳳梨，一開賣，吸引大批會員買爆，2,000組鳳梨火速完銷。左起為東森購物專家怡君、台南市長黃偉哲、農委會主秘范美玲、東森購物總經理彭鴻珷。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

大陸宣布暫停進口台灣鳳梨後，全台各地掀起搶救鳳梨大作戰，而目前正值進入鳳梨採收盛產期，東森購物為力挺在地小農，7日與台南市府再度攜手合作，台南市長黃偉哲第六度親上東森農場節目，與農委會主秘范美玲一同推廣好吃的關廟鳳梨，東森購物董事長王令麟再加碼50%東森幣回饋相挺，憑發票登錄還能再參加「臺灣農產嘉年華」抽獎，下訂一箱可享多重好禮，讓大批會員搶買爆，2,000組、總共2萬公斤的鳳梨火速完銷。

台灣鳳梨受到中國大陸市場停擺影響，對農民造成極大衝擊，東森購物長期支持在地小農，不僅在第一時間開設「鳳梨專區」協助銷售，旗下東森農場也投入推廣行列，邀黃偉哲力促台南當地遠近馳名的「關廟鳳梨」，每箱10公斤約6～8顆，東森價599元，買再送50%東森幣，超值價格，再加上黃偉哲化身購物專家，展現駕輕就熟的叫賣功力，「好吃的鳳梨在東森，好吃的鳳梨在關廟，甜度爆表，你能不吃嗎？你能不買嗎？」，讓節目開賣沒多久，立刻吸引會員搶下單，造成熱烈搶購。

▼▲黃偉哲提到，透過東森嚴選，消費者可以買到品質最好、掛保證的農特產品，這次第6度來到東森農場推銷關廟鳳梨，希望以後還有機會再來幫忙小農。

台南鳳梨能在市場上一枝獨秀，除了土壤及氣候適宜鳳梨成長，關鍵就在於注重品質及栽種技術穩定成熟，東森嚴選這次推出外銷等級的關廟金鑽鳳梨，平均每顆重1.4公斤，果香濃郁，表皮薄，甜度高約14度，甜而不膩，果肉酸甜口感剛剛好，讓幫忙小農推廣的黃偉哲都覺得自豪「保證好吃，不會後悔，不用自誇，是真的好吃。」他也推薦除了可以鮮吃，也可以打成果汁、做冰沙或冰棒，享受不同的鳳梨吃法。

黃偉哲說，關廟鳳梨最主要品種為台農17號，不只果肉，連鳳梨芯都好吃，連日本人都感到驚豔，這也是為什麼台灣鳳梨在日本市場買氣好的原因。這次透過東森通路，把品質最好、掛保證的關廟鳳梨介紹給全國消費者，讓大家可以買到品質最好、掛保證的農特產品，又能獲得50%東森幣回饋之外，也很感謝東森購物提供一個好的平台給農民朋友，讓他們不用再辛苦開著發財車到市場叫賣，就能讓關廟鳳梨躍上全國舞台，讓更多人知道有這麼好的鳳梨，對於農產行銷有很大幫助。

▲消費者在選購鳳梨時，可用手或棍子敲彈，用聲音來判斷熟度與品質，而好吃的鳳梨會有像打鼓一樣的「鼓聲」回音。

▲東森農場推出「台南關廟金鑽鳳梨」，購買即回饋東森幣之外，還可以到「臺灣農產嘉年華」活動官網登錄發票抽獎。

東森農場這次推出的「台南關廟金鑽鳳梨」，每箱約6～8顆，下單後產地現採直送，鳳梨可放5～7天，小家庭若擔心吃不完，范美玲說，不妨送親朋好友一起分享，尤其鳳梨台語發音類似「旺來」，拿來當伴手禮也很適合，尤其鳳梨的維生素C是蘋果的5倍，還有天然消化成分的鳳梨酵素，可幫助腸胃消化和吸收。

此外，對於東森購物、東森農場用實際行動來支持小農，范美玲除表達感謝，農委會也有加碼，「消費者到指定的合作電商平台線上購買國產鳳梨及加工品後，6/30以前至『臺灣農產嘉年華』活動官網登錄發票，即可參加小家電抽獎活動，越早買、機會越大。」邀請全民一起採買國產鳳梨，挺台灣農民。

東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，去年在疫情衝擊下，更是率先加入農漁產銷售國家隊行列，《東森農場》推出至今，已與中央及地方等13位首長攜手合作，每檔銷售成績表現亮眼，除了努力大獲肯定，東森農場更秉持「東森嚴選」精神，品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，未來也將繼續尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持在地農業。