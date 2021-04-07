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尪報警「愛妻墜崖失蹤」心碎發文！　2天後在他家衣櫥找到人

▲▼懸崖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國西維吉尼亞州一名男子報警宣稱妻子墜崖，但警方2天後卻在他家衣櫥裡找到人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國西維吉尼亞州發生一起離奇案件。羅德尼（Rodney Wheeler）報警表示，太太茱莉（Julie Wheeler）在新河峽國家公園（New River Gorge National Park）不慎墜崖，還在臉書發文抒發悲痛心情。相關單位展開大規模搜索，2天後卻在夫妻倆家中的衣櫥裡找到「失蹤」的茱莉。

綜合外媒報導，羅德尼2020年5月31日報警表示，他和妻子原本在觀景台上遠眺風景，但茱莉卻不小心弄掉耳環，尋找過程中不慎墜崖。他甚至在臉書上表示，「他們還沒有找到她，但我還是抱有期待，希望她一切安好，而且很快就會被找到。我現在非常傷心又茫然，但必須保持信念」。

▲美國一名男子偽造妻子的死亡，協助太太躲避司法制裁。（圖／翻攝西維吉尼亞州監獄矯正署）

▲美國一名男子偽造妻子的死亡，協助太太躲避司法制裁。（圖／翻攝西維吉尼亞州監獄矯正署）

▲羅德尼（上）和茱莉（下）觸犯妨礙司法公正罪，分別遭到法律制裁。（圖／翻攝西維吉尼亞州監獄矯正署）

數百名救難人員與熱心志工出動搜救，卻只在懸崖下發現茱莉的手機與一隻鞋子，原本以為將要面臨最糟結果，最後竟發現這名「失蹤」婦女藏身自家衣櫥裡。

茱莉落網後，坦承偽造資料詐領保險金，犯下醫療詐欺罪。她遭判處3年6個月有期徒刑、罰款28.9萬美元（大約新台幣821萬5547元），今年2月又因偽造自己的死亡，妨礙司法公正，多加上1年刑期。

羅德尼證實，妻子當初為了逃避司法制裁，才決定「假死」躲藏起來。他坦承協助妻子，犯下妨礙司法公正罪，5日被判處8個月有期徒刑。

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