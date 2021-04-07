人呆看臉就知！　研究證實：大腦形狀與面部長相「有關聯」

▲研究指出，大腦形狀與長相有一定關聯。（圖／Gerd Altmann／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

國外一個研究團隊從英國生物樣本庫中，分析了1萬9644個具有歐洲血統的個體，並進行皮質表面型態多變量全基因組關聯研究，發現人類臉部與大腦形狀的共遺傳性。據悉，本次研究發現了兩者間的連結，同時也意味著未來可能可以從相關面部特徵推測出人腦形狀，並與智力進行連結。

由比利時魯汶大學的彼得（Peter Claes）、美國史丹佛大學的喬安納（Joanna Wysocka）以及沙辛（Sahin Naqvi）組成的研究團隊5日在國際學術期刊《自然遺傳學》（Nature Genetics）發布最新研究，研究團隊發現，人類面部與大腦形狀具有共遺傳性。

研究人員從英國生物樣本庫中針對1萬9644個具有歐洲血統的個體進行分析，並確定了472個會影響大腦形狀的基因組中，有76個是影響臉部結構的基因。在這76個基因組中，包括參與顱面發育的轉錄因子以及調控大腦與臉部間信號通路的基因。

據悉，這些證據證明大腦與臉部發育間存在著一定關聯，但是這種聯繫在常見的遺傳變異中能夠帶來的作用仍是未知狀態。

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