要男友對自己上癮！她每晚偷貼尼古丁片　「離開我會有戒斷症狀」

▲一名女網友為了讓男友對自己「上癮」，每晚都會趁對方睡覺時，將尼古丁貼片貼在他身上。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

一名女網友最近分享了她讓男友對她「難以自拔」的招數，立刻在網路討論區引起不小轟動。原來這名女子竟然每天晚上都趁著男友睡著時，將尼古丁貼片貼在對方身上，好讓男友沉迷於與她在一起的時光。

綜合《太陽報》和《每日星報》報導，這名女子最近子網上分享了一篇po文，聲稱自己每晚都會趁男友睡覺時，將幫助戒菸的尼古丁貼片貼在對方身上，好讓男友對自己「上癮」，進而離不開她。

她在po文中寫道，「每天晚上趁他睡著後，在他身上貼一個尼古丁貼片，就可以讓他不在你身邊時產生戒斷症狀，這樣，沉迷和你在一起的男友就不可能離開你了。」她補充道，「我的男友已經上癮了。」

這名女子的po文被分享到Reddit，引發不少網友熱議。多數網友對於她的行為都表示很憤怒，紛紛寫道，「天哪，尼古丁貼片會讓人在晚上做噩夢耶！」、「你真的太邪惡了！我再也不想讓任何人進入我的生活」；不過也有網友認為，這名女子不過是在開玩笑，因為「貼一個尼古丁貼片就能對她上癮，這理由真的太牽強了」。

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