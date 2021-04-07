逛街跌倒「上衣卡手扶梯」　女躺地驚嚇困15分鐘...網：惡夢成真

A woman has been cut free after getting trapped in an escalator in #SurfersParadise.



She has since been taken to #Robina Hospital in a stable condition: https://t.co/wYEcQjwo1W



Full details, 5.30pm on #9News pic.twitter.com/XYawsRXIAW — 9News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) April 6, 2021

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭一名女子在黃金海岸一間購物中心逛街時，不小心跌倒導致上衣被手扶梯卡住，整個人受困手扶梯上動彈不得，恐怖的狀態竟然維持了15分鐘，讓許多網友驚嚇表示，「最害怕的惡夢成真了」。

澳洲9 News報導，事件6日上午11時45分發生在黃金海岸市的衝浪者天堂區(Surfers Paradise)，影片中可看到，一名女子因為上衣卡進手扶梯，所以人只能躺平在階梯上無法動彈，幸好商場已將手扶梯暫停，周圍還有許多警消與醫護人員進行搶救。

影片曝光後，嚇得網友在推特上表示，「這名可憐的女子遇到我最害怕的事，就是被卡在手扶梯上」。昆士蘭救護車服務發言人表示，女子受困約15分鐘，後來已被送到羅賓娜醫院(Robina Hospital)接受治療，目前情況十分穩定。

▼女子因為跌倒，上衣竟然卡進手扶梯。（圖／示意圖／達志影像）

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