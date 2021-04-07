愛上超級渣男！她遭強逼「裸體晨運」還拍片　慘被追債淪提款機

▲只要女子不遵從前男友的決定，就會被惡言相向，直到完成要求為止。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞吉隆坡一名24歲華裔林姓女子去年透過手遊認識結識31歲前男友，但原以為的甜蜜戀情卻變了調，對方不但惡言相向，還多次向她借錢、教唆借高利貸，甚至被強逼裸體晨間運動並拍攝影片。如今的她被高利貸討債，且深怕前男友持裸照威脅，決定報案求助。

中國報報導，24歲林姓女子去年5月在遊戲中與前男友成為情侶，接著到了10月中旬，2人相約於現實生活初次見面，也在這一天發生肉體關係。

▲女子與對方第一次見面當日發生肉體關係。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文無關）

沒想到，原以為的甜蜜戀情卻變了調，只要她不遵從前男友的決定，就會被惡言相向，直到完成要求為止，包括逼她每日凌晨5時30分起床裸體晨運並拍攝影片。此外，對方開始以繳交房租、車貸、電話費等各種理由向她借錢，且事後甚至提出「管理薪水」的要求讓女方代替歸還貸款，甚至教唆借高利貸。

截至目前，林女總共借出1.7萬令吉（約新台幣11.7萬元），在家人親友的勸說之下，在3月下旬提出分手。如今的她面臨高利貸公司討債騷擾，也深怕前男友持裸照、影片威脅，因此決定報案求助。

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