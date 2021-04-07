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跟女學生「1天2回」！高職老師完事送手機　她反咬被硬來…結局曝

▲在桃園市某醫院擔任廚師的張姓男子，前年7月垂涎院內女實習生姿色，竟兩度逼迫其口交性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲某高職老師帶著女學生上摩鐵，被告後賠償55萬元獲緩刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／基隆報導

基隆某高職老師阿奕（化名）與女學生小幼（化名）交往，2人二度上摩鐵發生性關係，而阿奕完事後還帶著小幼到淡水遊玩，甚至買手機送給小幼，小幼家長得知此事後，氣得對阿奕提告。法院審理時，依法判刑6個月，而因阿奕願賠償55萬元與小幼家屬達成和解，法官最終予以緩刑3年。

判決書指出，阿奕2018年4月間任職於基隆某高職，並認識同校女學生小幼，2人互生情愫最終成為男女朋友，並在同年9月8日凌晨帶著小幼到摩鐵開房間，還趁著小幼喝醉時，與對方發生性關係，完事後2人先在附近遊玩逛街，當晚又再回到摩鐵發生一次性關係。隔天，2人退房後，巫男帶著小幼到淡水遊玩，還買了手機送給小幼。

小幼事後回到學校，還將2人交往一事告知學校社工，並通報教官，全案才因此曝光，而小幼家長也氣得對阿奕提告。

檢方偵查期間，小幼一度表示，自己是遭到阿奕硬來，她曾表明「不要」，但因酒醉無力反抗，才在半推半就的情況下與阿奕發生關係，而阿奕也否認犯行。不過，在法院審理時，阿奕改口坦承，並願意賠償55萬元給小幼家長，雙方達成和解。

另外，法官也認為，2人在第一次發生性關係後，小幼有充裕的時間可以逃跑，但她卻沒有，甚至未向外求救，還持續跟阿奕發生關係、一同到淡水遊玩，返家後還主動傳訊息給阿奕，難以認定阿奕是在違反她的意願下與她發生性關係。

法官審酌，雙方已達成和解，因此依2個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併判處6個月徒刑，緩刑3年，且緩刑期間須付保護管束。全案可上訴。

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