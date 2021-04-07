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「筋肉松鼠」爆紅！牠曬傲人六塊肌　網往下一看秒歪樓：比頭還大

▲ 這隻松鼠在網路上爆紅。

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一張松鼠照近來在社群網站上瘋傳，原來一名網友外出遛狗，路上巧遇這隻擁有傲人六塊肌的松鼠，趕緊拍下來PO網分享，但沒想到比起六塊肌，眼尖的網友更為松鼠雄偉的下體所驚豔，令牠迅速走紅。

《太陽報》6日報導，密蘇里州一名女子莎拉（Sarah Lenzenhuber）日前在家附近拍下這張照片，「我在外面遛狗的時候看到牠，第一眼就忍不住笑出來」，上傳臉書後迅速吸引超過4000多人按讚和800多則留言。

照片中可見，這隻松鼠以雙腿筆直地站立在一棵樹旁，面對鏡頭相當冷靜，曬出有如洗衣板的腹肌。然而，許多網友的視線都不自覺往下移，看向牠異常巨大的睪丸。他們紛紛留言開起玩笑，「牠的『堅果』比頭還大」、「哇，牠下面存了好多堅果過冬」。

然而，根據《國家地理雜誌》先前報導，儘管這隻松鼠尺寸傲人，雄性松鼠的陰囊實際上僅佔身體長度的20%，不包含尾巴。

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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