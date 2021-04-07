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等紅燈小心！路邊怪男「袖口抽出長刀」　猛開車門狂刺乘客

▲▼怪男襲擊路邊車上的乘客。（圖／翻攝自臉書／Birmz is Grime）

▲ 怪男襲擊路邊車上的乘客。（圖／翻攝自臉書／Birmz is Grime）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國日前發生一起驚悚案件，一名看似平凡的腳踏車騎士突然跳下車，衝向路上一輛轎車，拔出長刀就朝車窗內刺。車主趕緊往前開，他還追上前想再補一刀。這段恐怖畫面全被後方駕駛的行車紀錄器拍下，但男子至今仍未落網。

《太陽報》6日報導，這起事件發生於伯明罕郊區，一名駕駛4日停在路上等紅燈時，左側人行道上有一名身穿全黑的腳踏車騎士從前方騎來，看見前方一輛白色轎車時突然下車，絲毫不在意腳踏車倒在地上，直直朝白色轎車前進，舉止相當詭異。

行車紀錄器影片可見，男子下車時從右邊袖子中拿出一把刀，靠近白車時先是低頭從車窗往內看，接著便拿刀往車內狂刺，左手還一面將車門打開。白車駕駛趕緊往前開，而男子本來已經走回腳踏車旁，看見白車停下竟又折返，作勢再補一刀。直到白車往右切駛離，他才作罷，牽起腳踏車離開。

這段短短30秒的影片在社群網站上瘋傳，網友紛紛留言表示，「太令人震驚了」、「這種事情越來越常在街上發生」、「好不舒服」、「他是認真想傷害人」。西密德蘭郡警方則說明，他們注意到這段影片引起民眾恐慌，但目前未接獲報案，敦促目擊者與警方聯絡。

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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