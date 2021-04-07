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嫁妝不夠被公婆扒衣！　24歲女街上「遭8人暴打」20秒私刑片曝光

嫁妝不夠被公婆扒衣！　24歲女街上「遭8人暴打」20秒私刑片曝光。（圖／翻攝自Twitter／Youth Against Rape ）

▲女子在街上被公婆脫衣與虐打。（圖／翻攝自Twitter／Youth Against Rape

記者李振慧／綜合報導

印度奧里薩邦(Odisha)一名24歲女子在街上慘遭公婆強脫去衣服，並且被竹棍暴打一頓，而被打的原因竟然只是因為準備的嫁妝不夠多。殘忍畫面在網路上被瘋傳，引發網友怒火，目前警方已經介入調查。

這起令人震怒的事件3日發生在肯德拉帕拉縣(Kendrapara)的科魯克村(Koruk village)，約20秒的影片中可看到，女子在街上被公婆強行脫掉衣服，赤裸狀態遭到多名男子以竹棍毒打，期間公婆也有加入對她又踢又打。

女子的叔叔後來向警方報案。警方表示，受害女子蘇斯基米塔(Suchismita)嫁給丈夫吉滕德拉(Jitendra)，婚後時常與住在隔壁的公婆為了嫁妝問題吵架，事發當天，公婆與丈夫突然聲稱所住的房子是他們的財產，要把蘇斯基米塔趕出家門，她不願意就遭到一陣虐打。

蘇斯基米塔由於身受重傷，後來被送到市立醫院接受治療。警方根據受害者陳述，對公婆等8人提出訴訟，目前已逮捕其中3人，而為了逮捕逃離村莊的公公，特別成立一支小組進行追捕中。

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