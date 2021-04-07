黎巴嫩最窄房！他怒蓋4層樓擋死「海景第1排」　只因遺產喬不攏

Lebanon's skinniest building was reportedly built by a man who wanted to ruin his brother's seafront views. The "Grudge"/al-Ba`sa — an inhabitable wall constructed to block the sea view for the plot behind. Sandra Rishani pic.twitter.com/MTrArrO6ej — Kibra Finest #KOTLoyals (@KibraFinest) March 27, 2021

記者吳美依／編譯

黎巴嫩馬納拉（Manara）一名男子為了「報復」，竟在親生兄弟的家門口建起一棟猶如「高牆」的房屋，只為擋住「海景第一排」的美麗景色，故意拉低房價。這間4層樓的房屋被當地人稱為「怨恨」（al-Ba`sa），最短寬度僅2英尺（大約61公分），成為該國最「窄」建物。

「怨恨」的外牆被漆成粉紅色，裡面有著2戶公寓住家，雖然如今已經無人居住，卻曾經歷十分熱鬧的時期，過去常有難民借宿，也曾是妓院。

據悉，「怨恨」早在1954年就落成。一對兄弟繼承財產後，其中一人的土地竟遭徵收，2人對於如何重新分配遺產卻始終無法達成共識。自認吃虧的男子實在嚥不下這口氣，最後打造這棟建物洩憤。

建築師里沙尼（Sandra Rishani）深入研究「怨恨」的歷史沿革，但至今無法聯繫上真正的屋主。她透露，建物內的公寓非常美麗，就連自己也想搬進去，「這彷彿是一堵牆，但人們過去真的住在這裡」。

事實上，「怨恨」已經不是第一次躍上新聞版面，它曾在社群媒體上爆紅，獲得新加坡 《商業時報》等外媒報導，甚至被列入英國《衛報》的「怨恨建築：當人類的怨恨建築化」（Spite buildings: when human grudges get architectural）名單。

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