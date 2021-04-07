大阪發布醫療緊急事態宣言！重症病床使用率66.5%　醫療系統近崩潰　

▲大阪疫情持續蔓延，醫療體系快要崩潰。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府7日正式發布「醫療緊急事態宣言」（医療非常事態宣言）。事實上，大阪疫情急速擴大，不但確診數不斷升高，如今連重症患者的病床使用率也進入緊繃。如果疫情持續無法好轉，恐將陷入醫療崩潰的危機，因此大阪政府才會決定宣布進入醫療緊急事態宣言。

根據《日本放送協會》報導，大阪疫情再度陷入危機，目前重症患者的病床使用率已經高達66.5%，十分緊繃。為此，大阪府政府7日下午召開對策本部會議，知事吉村洋文表示，「疫情正在以有史以來不曾有過的速度急速擴大，患者的重症化情形也有加快的趨勢，很顯然地變種病毒的影響已經開始發酵。目前醫療體系正陷入嚴峻狀態，因此決定提出醫療緊急事態宣言。」

大阪府內的重病患者病床僅224床，面對病床不足的窘境，政府也籲請院方能夠增加病床數，以面對後續疫情。

不僅如此，大阪府也表示，由於疫情快速擴大，重症患者的病床使用率很有可能在7日超過70%，且雖然目前感染變種病毒的患者仍佔少數，但其中有許多人出現在短時間內重症化的跡象。

除了發布醫療緊急事態宣言外，政府也強烈要求民眾佩戴口罩、避免超過4個人的聚會並減少出席宴席等，同時籲請整個大阪府居民進入自肅，避免非必要之外出。

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