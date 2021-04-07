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最貴3.4萬元！內湖瑞光社宅租金大砍　柯文哲：之前租貴的法不溯既往

記者袁茵／台北報導

北市明倫社宅三房型日前因月租高達4萬500元，價格太高遭外界批評，隨後北市府檢討，社宅陽台超過5坪部分，租金由北政府吸收。位於內科陽光街的瑞光社會住宅8日至21日開放受理民眾申請，三房型陽台同樣超過5坪，不過最貴僅3.4萬元，面對過去租貴的社宅是否會做調整，台北市長柯文哲表示，法不溯既往，或許下次換約時再來考慮。

▲▼柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

瑞光社會住宅訂於4月8日至4月21日開放受理民眾申請，該社區位於台北市內湖區陽光街321巷1號、3號、5號，距離捷運文德站步行約12分鐘，交通相當便利，周遭生活機能便利、舒適，且臨接瑞光公園，休閒活動空間充裕。

▲▼柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝）

北市7日舉辦瑞光社會住宅招租記者會，並公佈套房型、一房型、二房型、三房型租金，價格最低為15坪套房型或一房型的1萬2900元，最高為40坪三房型3萬4700元，若減免的話，15坪套房型或一房型最低為6900元。

瑞光社宅共計389戶，套房型／一房型304戶，二房型66戶，三房型19戶，提供北市市民及青年創新回饋戶、內湖區（含內湖區就業）、原住民族戶、低收入戶、其他特殊情形身分戶、於大內湖科技園區就學、就業者及未設籍本市但在本市就學就業者申租；若以特殊情形身分戶申請者，將採評點制，並由社會局依評定分數排定配租順序；其餘各身分別則採抽籤制。

值得一提的是，為回饋在地就業者及居民，社宅保留約計30％戶數，供內湖區有就業事實或連續設籍在地區滿1年以上民眾申租，並新增15％戶數提供大內湖科技園區就學、就業者申租，以達成在地居住、在地就業並減少交通通勤流量。

▲▼柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲瑞光社宅三房型陽台坪數約為7坪。（圖／記者周宸亘攝）

針對瑞光社宅提高至45％給在內湖就學就業民眾，柯文哲7日出席記者會時表示，45％是下限，應該比這個更高，因為還有低收入戶、社福戶等，蓋社宅的其中一個目的就是逐步調整都市計畫，若每天15萬外地人進來內湖科學園區上下班，「你期待內湖交通能改善？太難了！」所以希望將來在內湖蓋的社宅，就是給在地上班上學的人使用，減少交通動線，局部解決內湖交通問題。

關於此次瑞光社宅三房型月租沒破4萬元，是否因為超過5坪以上陽台，由市府自行吸收？柯文哲提及，過去設計社宅時，沒考慮到陽台問題，他們每一次遇到問題都會檢討，所以會將新的設計準則加註在後續社宅設計，北市身為台灣領頭羊，必須要承認會有碰壁、遇到問題的狀況，但沒有關係，遇到問題再修正就好，相信會越來越好。

至於之前月租超過4萬元的社宅是否會調降？柯文哲說，法不溯及既往，這是種概念，因為簽約就簽約了，不過他們下一次換約時會考慮，但一般來說「簽了就簽了」。

▼瑞光社宅一房型。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▼瑞光社宅二房型。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▼瑞光社宅三房型。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▼瑞光社宅三房型除了7坪超大陽台外，廚房旁邊也有一個小陽台。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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