口吐7鐵釘34針！女歌手自曝遭下降頭　巫師秒破解：是熟人所為

▲大馬女歌手愛瓦希達自曝遭人下降頭，導致她口吐7顆鐵釘、34枚針。（組圖／翻攝自Ai Wahida Facebook、取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞23歲人氣女歌手愛瓦希達（Ai Wahida）最近自曝遭人下降頭，導致身體不時出現疼痛感、無法起床。在發現自己被下降頭後，愛瓦希達立刻向巫師求助，而她在治療期間，甚至還吐出了不少鐵釘、針、布塊等物品，讓她感覺「非常可怕」。

綜合馬來西亞《大都會日報》與《中國報》報導，愛瓦希達表示，她在過去幾年疑似被人下了降頭，經常會感到全身疼痛，就像是被外力撞擊過一樣，嚴重的時候甚至還會無法起床，必須一直臥倒在床才行。即使愛瓦希達不斷祈求上天減輕她的疼痛，卻於事無補，也沒辦法輕易入眠。

#Rap Ai Wahida yang baru muncul dengan lagu duet Mama Mama bersama penyanyi Ejai Aziz, berkata dia sebenarnya tidak pernah menyedari terkena sihir sehingga menonton satu video tular berkaitan ilmu hitam. https://t.co/gCzUSG8L9b — Harian Metro (@hmetromy) April 3, 2021

愛瓦希達四處求醫，卻無法找出病因。某天，她在觀賞一部與「黑魔法」有關的電影時，竟意外發現電影中的症狀與她完全相同，愛瓦希達這才驚覺，自己其實是被人下了降頭，於是立刻趕到馬來西亞東海岸，向巫師尋求宗教治療。

巫師告訴愛瓦希達，她的降頭是熟人所為，而且已經有一段時間了，嚇得愛瓦希達立刻要求巫師為她進行治療。治療期間，愛瓦希達從口中吐出了12枚短針、7顆鐵釘、22支長針、無數布塊等髒東西，讓她感到非常可怕。

愛瓦希達表示，她至今仍不知道降頭是何人所為，也不清楚對方為什麼要這麼做，「我不是什麼很紅的歌手，也沒什麼錢，我根本不知道為什麼這些人要看我不順眼，甚至要對我下降頭。」在經過治療後，愛瓦希達的身體已逐漸恢復，「雖然我還沒完全康復，但至少現在我已經可以開始工作了，不過我現在對周遭一切都相當小心」。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

聽音樂、接電話都行！Apple HomePod mini只要2890元