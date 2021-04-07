她花2萬豪邁訂外送！餐點到手「整層樓狂潑」　公寓慘況曝光

▲南韓臉書粉專爆料，一名疑似患有憂鬱症的女性在公寓亂潑食物。（圖／翻攝自Facebook／@cheoannews）

記者張寧倢／編譯

南韓忠清南道天安市發生「食物騷亂」事件，一名住在小型公寓的女性5日利用美食外送平台向多家餐飲業者訂購餐點，消費總金額達100萬韓元（約新台幣2.5萬元），沒想到，餐點送達後這名女子並未食用，反而將所有食物潑灑在公寓的電梯、走廊等處。另一名外送業者發現公寓一片狼藉後，打電話報案。

▲涉案女性在警察到場後仍未出面應門，待119救難隊員前來後才破門而入。（圖／翻攝自Facebook／@cheoannews）



根據南韓《東亞日報》報導，臉書「天安消息傳達」粉絲專頁5日發文指出，天安市一名住在小型公寓的女子，使用外送服務向多家餐廳下訂了總金額高達100萬韓元的餐點，並且用信用卡先結完帳，外送員順利送抵後，女子不但沒有吃掉任何東西，反而還故意將這些餐點隨意潑灑各處。現場照片顯示，包含冰淇淋、咖啡、漢堡、泡菜鍋、拌飯等食物與容器散落在公寓電梯與走廊。

報導指出，事發後一名外送業者前來送餐時，赫然發現公寓一片狼藉，到處都是食物與包裝袋等垃圾，於是打電話報警。發文者表示，後續警方、救護車與119救難隊員都到場，破門而入之後才將這名據稱患有憂鬱症的女子帶走，事後大樓屋主與清潔公司的人已將現場恢復原狀。靑水派出所聲明，警員獲報後前往犯案女子住處與之面談並採取措施，為保護個資將無法公開其他訊息。

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