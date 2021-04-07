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被愚人節玩笑害慘！她戲稱遭槍擊　警上當大動作救援…超慘下場曝

▲▼警察抓人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲威利斯因為愚人節玩笑開過頭而被送入獄。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

許多人都喜歡在愚人節時開一些無傷大雅的玩笑，不過美國母親威利斯（Arnthia Willis）卻因為謊稱自己遭槍擊的惡作劇而被送入獄。

綜合福斯新聞與ABC News報導，58歲的威利斯在4月1日早上8點30分打給女兒，電話接通後，她大聲喊了一句「他開槍打了我」後，便迅速掛斷電話。正在開車的女兒感覺事態不妙，嚇得立刻報警。

APRIL FOOLS GONE WRONG: Many April Fools’ Day pranks are harmless fun, but police said the one 58-year-old Arnthia Willis played on her relative landed her behind bars.

Posted by Fox 5 DC on Friday, April 2, 2021

當地警方接到報案電話後，立刻派出15名警員赶往威利斯的家，並包圍了這座房子與封鎖周圍街道。豈料，當他們破門而入時，卻發現裡面空無一人。

與此同時，女兒終於與威利斯取得聯繫，才知道母親正在上班，而上一通電話不過是個愚人節玩笑。警方表示，他們清楚當天是愚人節，但沒想到的是，有人居然會將如此嚴重的事拿來開玩笑，讓警方傻眼不已。

The Wichita Police Department arrested 58-year-old Arnthia Willis of Wichita on a charge of unlawful request for emergency service assistance in connection with an April Fools’ Day prank.

Posted by WIBW on Thursday, April 1, 2021

威利斯後來因涉嫌非法請求緊急援助而被警方逮捕。警方警告，在某些情況下，愚人節玩笑或許有趣，但當它驚動警方的話，那就沒那麼好笑了。

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