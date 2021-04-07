帛琉總統力挺台灣！　親曝「中國官員」瘋狂來電：語氣令人不悅

▲帛琉總統惠恕仁 。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／編譯

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）日前結束訪台行程，返國後接受法新社專訪。惠恕仁表示，帛琉不會向中國的強硬態度低頭，尤其北京當局在電話中的語氣讓人感到不悅，「我們不應該被告知不能和某某人交朋友。」他也強調，身為台灣的外交盟友，絕對不會將台灣拋棄。

惠恕仁在訪問中指出，帛琉絕不會因為任何人的脅迫而改變自己的未來，就算中國不斷施壓，但在他的領導之下，親台的方針都不會改變，「我們應該要是站到最後的人，因為台灣從一開始就跟我們在一起。」

惠恕仁表示，他曾經和北京官員開過電話會議，「他們在電話裡對我說的第一件事情是，『你們的行為是非法的，承認台灣是非法的，你們必須停止』。」惠恕仁接著說，「你知道，這就是他們使用的語氣，我們不該被告知不能和某某人做朋友。」

惠恕仁也提到，北京帛琉大選期間時常打電話給他，「大概打了16通，但選舉之後我都沒有接他們的電話。」他指出，北京在疫情期間仍不斷打壓台灣，只會增加國際社會對台灣的同情，「我們（和台灣）有共同的文化和歷史，台灣是一個自由的國家，他們是民主的國家，這應該受到尊重，作為外交盟友，你不能就這麼將他（台灣）拋棄。」

'It's the tone.'



He leads one of the world's smallest nations, but Surangel Whipps says Palau will not be bullied by anyone into deciding its future -- least of all by Chinahttps://t.co/DEuNsqv99J pic.twitter.com/iWqIdeh5mZ — AFP News Agency (@AFP) April 7, 2021

中國在解決帛琉問題上採取了強硬立場，在過去10年有大量中國遊客前往帛琉，但在2017年北京當局突然禁止團客到帛琉旅遊，這也是中國時常使用的經濟手段。惠恕仁則對此表示，這個手段只會適得其反，因為它提高了帛琉人對中國施壓的意識。

在美國出生、接受教育的惠恕仁也提到，帛琉是「第二島鏈」的一部分，是二次世界大戰中的重要戰場，「當時日本人看到了（帛琉的）戰略重要性，我認為今天依然如此。」他表示，希望未來帛琉能有更多美軍基地，藉此減少對旅遊業的依賴。

►台灣不能陶醉抗疫成績！外媒點出內憂外患：中國軍事威脅緊跟在後

►《金融時報》：拜登政府準備宣布「美台交流」新指南 鬆綁限制

►挺台！帛琉總統不甩北京：沒人可以要求我們中斷這段關係

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

聽音樂、接電話都行！Apple HomePod mini只要2890元