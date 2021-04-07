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讓台灣「旺來」！黃偉哲攜手農委會　親上東森農場力推關廟鳳梨

東森購物賣台南關廟鳳梨　台南市長黃偉哲獻出電視購物初體驗（圖／東森購物提供）

▲東森購物力挺台灣農民，「東森農場」去年4月推廣台南關廟金鑽鳳梨，狂銷2萬8千顆。左起為關廟區農會總幹事陳愛妹、東森購物董事長王令麟、台南市長黃偉哲、東森購物總經理彭鴻珷、東森購物專家怡君。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

大陸宣布暫停進口台灣鳳梨，東森購物力挺台灣農民特別開闢「鳳梨專區」銷售，由於清明連假過後，進入鳳梨採收盛產期，4/7（三）東森農場與台南市府再度攜手合作，台南市長黃偉哲第六度親上節目推廣台南鳳梨，農委會主秘范美玲也特別陪同錄影；東森農場此次推出「台南關廟金鑽鳳梨」每箱10公斤約6～8顆，東森價599元，東森購物董事長王令麟再加碼回饋50%東森幣相挺，將於下午3:20在東森電視購物34頻道開賣，邀請會員朋友一同支持台灣鳳梨。

黃偉哲表示，早在去年疫情前，台南市政府就超前部署將台南農產品賣向全世界，去年更將台南鳳梨外銷到日本，有信心將台灣鳳梨賣到全世界。今年鳳梨受到中國大陸市場停擺影響，黃偉哲積極擴大行銷方案，在產地與消費地辦理23場行銷活動，並六度親上東森農場推廣農產品，用實際行動表達對於農民的關心。

黃偉哲說，遠近馳名的「台南關廟鳳梨」從4月初正式進入盛產期，鳳梨產期是從南往北，4月初屏東、高雄產期沒結束，台南就進入大量採收，因此行銷量最大，目前台南鳳梨種植面積大約1,700多公頃，年產量近7千公噸，佔全台15%，其中關廟鳳梨產量佔台南市的30%，為全市最高，使得台南關廟也有「鳳梨的故鄉」之美譽。

東森購物賣台南關廟鳳梨　台南市長黃偉哲獻出電視購物初體驗（圖／東森購物提供）

▼▲東森購物長期力挺在地小農，4/7（三）下午3:20東森電視購物34頻道《東森農場》將與台南市府再聯手一起推銷台南關廟鳳梨。

東森農場賣鳳梨（圖／東森購物提供）

黃偉哲指出，台南鳳梨能在市場上一枝獨秀，除了土壤及氣候適宜鳳梨成長，關鍵就在於注重品質及栽種技術穩定成熟，東森嚴選這次推出的關廟金鑽鳳梨平均每顆重1.4公斤，表皮薄，甜度高約莫為14度，酸度大於0.28%，糖酸比50低，具有平衡的甜蜜和酸的味道，充滿活力的熱帶風情。金黃色果肉口感香嫩，具有高纖維，其中維生素C為蘋果的5倍，維生素B1可消除疲勞，增加食慾，膳食纖維可促進腸蠕動，還有天然消化成分的鳳梨酵素，能分解蛋白質，幫助腸胃消化和吸收，很適合飯後食用。

東森購物長期力挺在地小農，去年黃偉哲首獻電視購物初體驗，在東森農場販售台農17號「金鑽鳳梨」，王令麟加碼回饋50%東森幣，不計成本支持農民銷售，讓4000組在短時間內狂銷售完，總計共賣出2萬8千顆、總重達40公噸的鳳梨。

東森農場賣鳳梨（圖／東森購物提供）

▲搶救鳳梨大作戰，為了支持農民，東森購物網成立「鳳梨專區」。

東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，去年在疫情衝擊下，更是率先加入農漁產銷售國家隊行列，《東森農場》推出至今，已與中央及地方等13位首長攜手合作，每檔銷售成績表現亮眼，除了努力大獲肯定，東森農場更秉持「東森嚴選」精神，品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，未來也將繼續尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持在地農業。

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