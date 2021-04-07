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首爾、釜山市長補選恐「變天」！性騷炒地激民怨　文在寅面臨危機

▲▼南韓7日舉行首爾、釜山市長補選，選民須遵守社交防疫距離。（圖／達志影像）

▲南韓7日舉行首爾、釜山市長補選，選民須遵守社交防疫距離。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最大的兩座城市首爾、釜山於今（7）日舉行市長補選，其中首爾在籍選民為842萬5869人、釜山選民為239萬6301人，合計占南韓總人口數的4分之1，也因此被視為是明年3月總統大選的前哨戰，成為影響現今執政黨與最大在野黨生死存亡的關鍵選戰。

然而，首爾與釜山的前市長朴元淳、吳巨敦雙雙因涉及性騷擾而輕生或請辭，成為市長補選的最主要原因，兩人皆來自代表現今南韓執政黨的共同民主黨，加上文在寅政府任內爆發韓國土地住宅公社（LH）職員投機炒地，以及先前無力抑制首都圈房價飆漲，激起2、30多歲年輕族群的怒火，而年輕族群又是泛進步派陣營（共同民主黨等）主要支持者，因此首爾、釜山恐將迎來「變天」。

▼共同民主黨首爾市長候選人朴映宣。（圖／達志影像）

▲▼共同民主黨首爾市長候選人朴映宣。（圖／達志影像）

▲▼國民力量首爾市長候選人吳世勳。（圖／達志影像）

▲國民力量首爾市長候選人吳世勳。（圖／達志影像）

從首爾市長選舉中，共同民主黨派出前中小企業暨新創產業部長朴映宣，迎戰代表國民力量（最大在野黨，朴槿惠所代表的新世界黨之前身）競選的前首爾市長吳世勳；而在釜山市長選舉中，共同民主黨派出前海洋水產部長金榮春，迎戰代表國民力量的朴亨埈。

若共同民主黨勝選，則代表文在寅政府在支持度持續低迷的情況下暫時擺脫執政以來的最大危機，得以延續其施政方向，並為明年總統大選做準備；而國民力量則會面臨史無前例的連續性挫敗，除了難以與國民的黨安哲秀、前檢察總長尹錫悅的支持勢力進行整合，更會丟失最大在野黨的地位，整個黨面臨四分五裂的危機。

若共同民主黨敗選，則文在寅政府在任期的最後一年將會失去執政上的動力，嚴重影響明年總統大選的士氣，使國民力量有可能在明年重新奪回執政權。

▲▼民眾前往首爾某所中學進行市長補選投票。（圖／達志影像）

▲民眾前往首爾某所中學進行市長補選投票。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》報導，從南韓民調機構Realmeter於3月30至31日實施的最後一次封關民調來看，在首爾市長選舉中，支持朴映宣的比率僅為36.0%，遠遠落後吳世勳的57.5%，顯示執政黨在此次補選岌岌可危。

另外，根據韓媒《東亞日報》最新消息，截至7日下午6時為止（台灣時間下午5時），首爾市長補選的投票率已到達51.9%，其中象徵保守派（泛國民力量）大本營的瑞草區、江南區、松坡區等「江南3區」，在25個行政區排行前3名，分別為57.2%、54.6%、54.4%，這3區的民眾對於文在寅政府打房政策不滿的呼聲最高。

市長補選將於晚間8時（台灣時間７時）結束投票，8時30分開始進行開票，預計接近凌晨時分就能揭曉結果，而隔日凌晨4時完成所有開、計票工作。

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►首爾市長補選倒數2周！在野陣營完成整合...朴映宣恐陷苦戰
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