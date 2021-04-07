花園發現藏寶箱…他興奮撬開「惡臭撲鼻」　真相曝光！網全笑了

▲花園挖到化糞池。（圖／翻攝自TikTok／tonyhuismanlp）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大一名男子6年前住進租屋處後，整修水管的工人告訴他花圃裡有個水泥箱，結果他近日決定要將水泥箱挖出來，看看裡面有什麼。結果當他用鐵撬奮力一開後，竟飄出劇烈惡臭，原來這才不是裝有寶藏的箱子，而是化糞池。

住在加拿大安大略省的豪斯曼（Tony Huisman）住進目前的租屋處已6年，熱衷拍攝TikTok影片的他日前突然想起，曾來他家進行維修的水管工人說，他們的花圃裡有一個水泥箱。因此豪斯曼興奮地拿著鏟子到花園開挖，並將全程錄下來放到TikTok頻道上。

只見豪斯曼將泥土清乾淨後，真的出現一個水泥箱，上面還有兩個手把；他試著徒手將箱子拉開，結果卡的太緊，所以就找來一個鐵鍬，準備將蓋子打開，「你絕對不會相信我發現了什麼。」結果箱子一開立刻飄來一股惡臭，這根本不是什麼寶藏，而是一個化糞池，豪斯曼也嚇得立刻逃離。

豪斯曼說，他住在這裡6年，前一個房客住了2年，所以這個化糞池已經至少8年沒有清理，「裡面的東西像果凍一樣黏稠，但誰會把它埋在花圃下。」這支影片的觀看次數已累積超過500萬，網友也紛紛留言表示，「至少你現在知道家裡化糞池在哪」、「隔著螢幕都能聞到味道」、「真的是太好笑了」。

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