烏龍海軍一撞「噴飛393萬」！黑夜停船突傳2巨響…下秒軍艦破洞了

▲英國「奇丁福爾德號」在靠岸時與另一艘軍艦相撞，導致船體破了一個大洞。（圖／翻攝自推特／HMS Chiddingfold）

記者葉睿涵／綜合報導

英國海軍少校里夫斯（Simon Reeves）在中東巴林（Bahrain）海軍基地停泊「奇丁福爾德號」軍艦（HMS Chiddingfold）時，竟意外發生擦撞事故，導致船身被撞出了一個大洞，並造成10萬英鎊（約新台幣393萬元）的損失。

▲事發當時開著「奇丁福爾德號」的是里夫斯少校。（圖／翻攝自推特／HMS Chiddingfold）

綜合《太陽報》等外媒報導，里夫斯在3月16日首度嘗試在黑暗中將船隻靠岸。在停泊這艘61公尺高、70萬公斤重的軍艦時，他意外地兩度撞上另一艘「彭贊斯號」（HMS Penzance），導致「奇丁福爾德號」的塑料船體被撞出一個大洞。

▲里夫斯企圖改變「奇丁福爾德號」的方向，但已經太遲了。（圖／翻攝自推特／HMS Chiddingfold）

知情人士聲稱，「當里夫斯發現艦艇即將相撞時，他立刻轉舵，企圖讓船身轉彎，不過這一切都已經太遲了，『奇丁福爾德號』的一側撞上了『彭贊斯號』。當他想要轉彎時，兩船再度相撞，產生出2聲巨響，『奇丁福爾德號』的船體也被撞出大洞。」

▲「奇丁福爾德號」於1984年10月開始服役，但現在它必須停航數月以進行維修。（圖／翻攝自推特／HMS Chiddingfold）

「奇丁福爾德號」是英國皇家海軍的掃雷艦，它於1984年10月開始服役，不僅可以在戰爭時期保護航道安全，和平時期也可以用以發現和消滅海中水雷。據悉，「奇丁福爾德號」將停航數月，並耗資10萬英鎊來進行維修。一名海軍官員將這起事故歸咎於「風向、潮汐和設備故障所致」。

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