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貓貓不見了！她家中苦尋驚見「3.6公尺巨蟒挺大肚」　崩潰慘叫

▲▼ 泰國女學生的寵物貓被巨蟒吞下肚。（圖／翻攝自臉書／Kanchi Nard）

▲女學生的寵物貓被巨蟒吞下肚。（圖／翻攝自臉書／Kanchi Nard，下同）

記者詹雅婷／編譯

泰國巴吞他尼府一名11歲女學生家中有養一隻3歲寵物貓Ho Jun，但就在3日這天，她始終找不到牠的身影，並在走進廚房的瞬間，頓時驚覺家中遭到一隻約3.6公尺長的巨大蟒蛇闖入家中，且腹部明顯隆起，當場崩潰慘叫。

每日郵報報導，3歲公貓Ho Jun是這家人當初從呵叻府街頭救下的流浪貓，全家人相當疼愛呵護牠，也幫牠買了可愛服飾，照片中的牠看起來似乎也相當開心。

▲▼ 泰國女學生的寵物貓被巨蟒吞下肚。（圖／翻攝自臉書／Kanchi Nard）

然而就在3日這天，現年11歲女學生納塔雅瓦亭（Darunda Nattayavatin）在家中一直找不到Ho Jun，就在走進廚房後，突然發現一條12英尺（約3.6公尺）長的蟒蛇出現在流理台上，且腹部明顯隆起，當場崩潰慘叫。

納塔雅瓦亭母親崁綺薩（Kanchisa）表示，當時女兒在家中及花園到處尋找Ho Jun的身影，卻突然聽見一陣慘叫，「當我看到眼前發生的一切時，我也尖叫，女兒也相當驚慌，當我們發現那隻蛇的大肚子時，這才意識到Ho Jun的所在位置」，但她卻只能擁抱安慰女兒，直到相關人員把蟒蛇帶走。

消防人員在捉捕該條蟒蛇後，先把牠裝進麻袋帶離現場，扣留一段時間後，放回野外。相關人員事後也證實，巨蟒真的把Ho Jun吞下肚。

คิดถึงเหลือเกิน.. อยากให้เป็นแค่ฝัน อยู่บนนั้นจะรู้ไหมนะว่าคนรักหนูเยอะแยะเลยคับโฮจุน #น้องกราเซีย #น้องแมวโฮจุน

Kanchi Nard 發佈於 2021年4月5日 星期一

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