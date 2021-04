懷胎9月當結石！糊塗媽突然生子　看馬桶嚇壞：以為器官掉下來了

▲女子意外在馬桶上生子。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國麻州一名女子懷胎9個月卻完全沒發現自己懷孕,而是坐馬桶時突然感到劇痛,以為有腎結石的她讓丈夫趕快叫救護車,結果好不容易排出的「結石」,竟然是一名男嬰,當下看到寶寶被嚇了一跳。

居住在麻州皮博迪市(Peabody)的38歲女子梅麗莎(Melissa Surgecoff),上月8日上廁所時突然感到一陣劇痛,原本以為是生理期要來,然而卻痛到讓她以為自己有結石,「我當時整個人在尖叫,我試著不要叫太大聲,但我完全不明白發生了什麼事,我當下以為把體內器官排出來了,整個人很崩潰,一直在尖叫」。

男友唐尼(Donnie Campbell)以為梅麗莎有結石,當下立即打電話叫救護車,後來他跑去察看馬桶,想說會看到排泄物或結石,卻看到一名嬰兒,「我們都嚇到了,廁所裡竟然有嬰兒」,幸好兒子利亞姆(Liam)到醫院檢查身體十分健康。

梅麗莎表示,他們本來就計畫婚後要生小孩,然而婚禮因為新冠肺炎疫情延遲,最近雖然有發現體重變胖,但以為是隔離期待在家導致,再加上她的生理期原本就不太規律才會沒發現懷孕。

Melissa Surgecoff thought she was passing a kidney stone last month. “We were just kind of in shock and not expecting it, and all the sudden there’s a baby in the toilet,” her fiancé Donnie Campbell said. https://t.co/8f0trGf3Ra