AZ疫苗與罕見血栓有「明顯關聯」　英國暫停兒童試驗

▲歐洲藥品管理局（EMA）指出，AZ疫苗與罕見血栓症狀有「明確」關聯性，但直接原因尚未釐清。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

AZ疫苗於今年2月開始對兒童進行試驗，評估是否造成6至17歲兒童強烈免疫反應，但成人罕見血栓症狀持續出現，原因尚未釐清，英國相關單位對此暫停AZ疫苗兒童臨床試驗，等待進一步審查。

英國藥品及醫療產品監管署（MHRA）數據顯示，在已施打1810萬劑AZ疫苗中，出現30例罕見血栓病例，其中7人死亡。牛津大學波勒（Andrew Pollard）教授表示，兒童臨床試驗本身並無安全問題，但仍在等待更多與成人罕見血栓病例相關訊息，評估未來走向。

歐洲藥品管理局（EMA）指出，AZ疫苗與罕見血栓症狀有「明確」關聯性，但直接原因尚未釐清，需待深入調查，預計將在8日前發布結果。歐洲許多國家已暫停對60歲以下民眾施打AZ疫苗；加拿大也停止55歲以下民眾施打。

英國已有超過3160萬人接種第一劑疫苗，其中540萬已完成所有接種程序。首相約翰遜（Boris Johnson）呼籲，所有符合施打疫苗資格民眾仍應及時接種，保護身邊老人與孩子。

世界衛生組織（WHO）於6日表示，應不會改變AZ疫苗早前評估，「我們能看見的是，疫苗對抗新冠病毒的能力與益處仍大於風險，現無證據顯示需要改變疫苗。」

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