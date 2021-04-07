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蘇伊士運河擬拓寬南段航道！　防「大排長榮」事件重演

▲▼蘇伊士運河。（圖／路透）

▲蘇伊士運河。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

蘇伊士運河管理局（SCA）表示，他們正在考慮拓寬運河南段航道，同時考慮購入可在52公尺高空卸貨的起重機，避免長賜號擱淺事件再度重演。目前長賜號（Ever Given）停泊在大苦湖準備進行調查，船上的航行紀錄器也已交付調查委員會，預計順利兩至三天結果就會出爐。

SCA主席拉比（Osama Rabie）6日表示，管理局正在考慮拓寬運河南段航道，「若有一個250公尺的地方需要擴建，也許我們會把它改到400公尺。」也可能購入可在52公尺高空卸貨的起重機，運河也將繼續讓和長賜號規模相當的貨輪通行，「我們會嘗試增加兩艘拖船，拖力超過200噸、280噸，視情況而定。」

拉比提到，目前長賜號已經移到大苦湖進行調查，船上的航行紀錄器也已交給調查委員會，「我們說的是再多兩三天，如果一切順利的話，但我們絕不會花太多時間。」據了解，該委員會由五、六名成員組成，他們具有法律、海事、打撈和管理方面的專業知識

拉比也說，這次的擱淺事故讓埃及遭受巨大損失，「我們用了大約15艘拖船，我們一天工作24小時，共花了6天，還用了兩台挖泥船，啟用輔助裝置。」他強調，「光是運河關閉了六天，這點就造成了巨大的傷害。」

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