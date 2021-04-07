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巴黎市容現況曝！廢棄物、人類躺滿整條街　市民發起PO照怒罵市長

▲▼巴黎市中心髒亂隨處可見。（圖／翻攝自推特「@LesPlumes75／@NiniToroja」）

▲巴黎市中心髒亂隨處可見。（圖／翻攝自推特「@LesPlumes75／@NiniToroja」）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴黎在許多人認知中是浪漫時尚，偶有人抱怨市區很臭；然而最近的狀況變得極為慘不忍睹，社群網站上紛紛流傳各種市區髒亂的景象，不只整條街被堆滿垃圾，連年輕人也在街上搭帳篷睡覺，情況之驚駭讓許多網友都看不下去。

過去一個周末推特的標籤「#SaccageParis」變得非常火紅，意指「垃圾巴黎」，網友們會在各自的貼文中標註該標籤，然後附上一張至數張的巴黎路上觀察照片，畫面所見幾乎是一團糟，在歷史街區的道路上堆滿床墊、紙箱和各式廢棄物，連店家和住家門前也難逃被大型廢棄物擋道的命運。

另一張照片顯示，就人行道上，沒有任何垃圾桶與舊衣回收箱在附近，卻能看見一坨衣服山就堆在人行道上，還有木片和黑色垃圾袋，裡面滿滿都是廢棄物。連通往河道的階梯也布滿垃圾，幾乎是只有有地方垃圾就不會放過，而這全是一個個人為棄置的東西。

其中一張「最具代表性」的照片，畫面中視一條常常得道路，而垃圾就依靠兩旁噴滿街頭塗鴉的高牆一路向上堆，綿延整條道路，甚至還有廢棄的廂型車。在那裡，人反而才是多餘的。

事實上這項「運動」是由一個匿名帳號「Paris Propne」所發起，宗旨是表達市民對巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）的不滿，認為她「放棄了整座城市」。

伊達爾戈是巴黎第一位女市長，去年競選連任成功，今年卻讓巴黎人覺得自己被拋棄了。她的對手勒龐（Marine Le Pen）很快出聲譴責她的不負責任，「粉碎了愛好巴黎人士的心」。

作為回應，巴黎市議會卻將矛頭指向了疫情，指出疫情期間街頭清潔人員急遽減少了10％，是市容髒亂的主因，「就是法國所有城市一樣，巴黎正面臨不文明的行為，以及公共空間處理失常的問題。」

不過憤怒的巴黎人並不吃這一套，他們指責巴黎市容的頹敗早在疫情前就已經有目共睹，仍認為市長和市議會嚴重虧欠市民一個公道。
 

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