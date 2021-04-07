巴西日增4000死！　專家曝疫情超載「將超越美國」：醫療系統瀕潰





▲巴西疫情嚴重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴重，本周二（6日）錄得單日逾4000死的恐怖數字。專家預測，照巴西現況來看，死亡人數將很快會超越美國今年1月錄得的數字。

根據巴西衛生部紀錄的數據，目前將近33萬7000人死亡，美國則有55萬5000人病故。不過路透社引述2名專家的意見指出，巴西的公衛系統已經瀕臨崩潰點，儘管巴西2.11億的人口只佔美國3分之2，但隨著公衛醫療系統的崩潰，死亡人數將有機會超越美國。

巴西杜克大學教授尼可萊利思（Miguel Nicolelis）同時也是名醫師，他是追蹤疫情發展的專業人士之一，他形容巴西當前的情況就像是「生物上的福島縣」，核子反應爐引起了一系列的反應，而它已經「失控了」。

儘管如此，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）對口罩防疫和封城仍然「興趣缺缺」，忽略公衛專家不斷大聲疾呼的建議，這樣的情況使得巴西疫情危機更形嚴峻。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，巴西累計確診人數達1310萬580例、死亡人數33萬6947死；美國累計3084萬1045例確診、55萬6428死。