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截肢4月剛重返賽場！　23歲獨臂車手「落地重摔」遭連續輾過身亡


記者張靖榕／綜合外電報導

今年年僅23的阿根廷獨臂摩托車賽車手，去年比賽車禍剛截斷左肢後，靠著積極復健重回賽場，但沒想到日前的一場比賽在摩托車落地時不慎撲倒，隨即接連被兩名來不及反應的競爭對手輾過，不幸身亡。

▲▼截肢4月剛重返賽場！　23歲獨臂車手「飛躍重摔」遭連續輾過身亡。（圖／翻攝自推特「@Hechosanderecho」）

▲札帕塔熱愛越野摩托車，為此斷臂仍不退卻。（圖／翻攝自推特「@Hechosanderecho」）

綜合外電報導，阿根廷4日傳出消息，曾引起全國關注、知名人物爭相與之合照的獨臂摩托車手札帕塔（Alberto Zapata）在一場恐怖的車禍中身亡。據了解，該場比賽地點辦在科爾多瓦（Cordoba）的聖奧古斯丁（San Agustin），來自聖胡安的札帕塔參加了越野摩托車錦標賽，但在第二日的比賽中，他在飛躍一座土丘後，連人帶車重擊地面，頓時無法掌控龍頭，重心不穩的他便和車子一起在地上滑行。

落地後不到一秒內，札帕塔就被後方的選手疑似輾過頭部和手部，接著又被另一人重輾過頭部。儘管醫護人員第一時間上前查看並將他送往醫院，但札帕塔的傷勢仍然過於嚴重，最終被宣告死亡。

▲▼截肢4月剛重返賽場！　23歲獨臂車手「飛躍重摔」遭連續輾過身亡。（圖／翻攝自推特「@Hechosanderecho」）

▲札帕塔落地後遭重重輾過。（圖／翻攝自推特「@Hechosanderecho」）

札帕塔在越野摩托車界被視為一名指標性的人物，去年11月他出了一場車禍，導致他的左臂必須截肢，就在大家都認為這個年輕人的摩托車生涯要畫下句點時，他靠著積極復健和對越野摩托車的一股熱情，今年3月很快又回到場上出賽。

死訊傳出後，越野摩托車界的各方人士均為札帕塔之死哀悼，聖胡安省長烏納克（Sergio Unac）表示，札帕塔之死使他心碎，「戰士，願你安息。在聖胡安，我們會記得你是一名傑出的運動家，和一名強盛的鬥士。」

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