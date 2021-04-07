美股跌近百點！那斯達克終止三連漲　台積電ADR跌1.65%

▲華爾街股市三大指數全部震盪收低。（圖／路透）

文／中央社紐約6日綜合外電報導

由於投資人將目光放在即將來臨的財報季以及美國聯邦準備理事會（Fed）對經濟前景的展望，美股今天從昨天的歷史高點拉回，華爾街股市三大指數全部震盪收低。台積電ADR跌-1.65%、收122.44元。

道瓊工業指數下滑96.95點或0.29%，以33430.24點作收。

標普指數小跌3.97點或0.10%，收在4073.94點。

科技股那斯達克指數微跌7.21點或0.05%，收13698.38點。