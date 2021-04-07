　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美海軍醫護兵開槍射傷2人　逃往陸軍基地遭擊斃

文／中央社馬里蘭州弗瑞德里克6日綜合外電報導

美國警方和海軍官員表示，一名海軍醫護兵進入一處馬里蘭州商業園區，開槍射傷兩人後逃到附近陸軍基地，被基地人員開槍擊斃。

▲▼美海軍醫護兵開槍射傷兩人 逃往陸軍基地遭擊斃 。（圖／翻攝自推特「@TheDMVDailyy」）

▲河濱科技園區遭槍手闖入。（圖／翻攝自推特「@TheDMVDailyy」）

弗瑞德里克（Frederick）警察局長藍道（Jason Lando）在記者會表示，這名男醫護兵進入河濱科技園區（Riverside Tech Park）一家公司行號，造成裡面的人逃離，但不清楚槍擊發生在公司行號裡面或外面。兩名傷者情況危急。

藍道表示，醫護兵行凶後，駕車到約10分鐘車程外的狄翠克堡（Fort Detrick）基地，遭基地人員擊斃。

ET快訊
9:31第一通報案「視訊對話」曝！乘客癱地血濺車廂　黑暗中女
最慘第8車廂深夜救出！　70歲老師傅「到場指點」解決最大難題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

反北京冬奧聲浪漲　美國不排除聯合盟友發動抵制

截肢4月剛重返賽場！　23歲獨臂車手「落地重摔」遭連續輾過身亡

戰狼外交踢鐵板！駐土大使被召喚　8000則留言灌爆使館推特帳號

幼獅過河「肚破腸流」！　攝影師直擊母獅帶孩子分食骨肉

美股跌近百點！那斯達克終止三連漲　台積電ADR跌1.65%

歐盟將公布AZ疫苗新評估　世衛：接種益處超過風險

美海軍醫護兵開槍射傷2人　逃往陸軍基地遭擊斃

蘇伊士運河又塞了！義大利油輪「引擎故障」卡河道　運管局急搶救

2021富比世富豪榜：馬斯克衝到第2名　郭台銘台灣第1、全球排369

無人機「機智號」挺過-90℃寒夜！　火星上成功度第一晚

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

檢察長2天沒睡覺...跛腳忍傷奔走 俞秀端誓言：還死者、傷者公道

反北京冬奧聲浪漲　美國不排除聯合盟友發動抵制

截肢4月剛重返賽場！　23歲獨臂車手「落地重摔」遭連續輾過身亡

戰狼外交踢鐵板！駐土大使被召喚　8000則留言灌爆使館推特帳號

幼獅過河「肚破腸流」！　攝影師直擊母獅帶孩子分食骨肉

美股跌近百點！那斯達克終止三連漲　台積電ADR跌1.65%

歐盟將公布AZ疫苗新評估　世衛：接種益處超過風險

美海軍醫護兵開槍射傷2人　逃往陸軍基地遭擊斃

蘇伊士運河又塞了！義大利油輪「引擎故障」卡河道　運管局急搶救

2021富比世富豪榜：馬斯克衝到第2名　郭台銘台灣第1、全球排369

無人機「機智號」挺過-90℃寒夜！　火星上成功度第一晚

反北京冬奧聲浪漲　美國不排除聯合盟友發動抵制

福原愛傳為洗白再出招！　不惜爆出遊男黑料「塑造遭騙形象」

截肢4月剛重返賽場！　23歲獨臂車手「落地重摔」遭連續輾過身亡

許瑋甯被問劉又年「男友→朋友」！　4年情疑散獨返家

斷開楊晨熙9年情…直擊大飛深夜揪妹Double Date！緋聞情侶陪按摩

棄「女神妻」偷熟女！已婚理事長劈腿擁吻　偷情影片網瘋傳

兒童節結束一樣可以免費吃　這3家Buffet整個4月「買大送小」

玉山上合唱《拍手歌》感動全台　五月天「超優惠價」授權《知足》

網公認「戀愛中最搶手」星座Top 3！　射手零空窗期、冠軍完美過了頭

袁淳修最後4秒用命煞車！移靈停「出發站樹林」　同事：任務結束

薔薔「嚇出三下巴」氣到狂K無尊XD　超真反應全場笑瘋..他怕爆：差點往生

國際熱門新聞

富比世富豪榜：郭台銘台灣第1

蘇伊士又塞　義大利油輪引擎故障

列車上求讓座被拒！她脫內褲怒罵男乘客

男大生瘋玩俄羅斯輪盤　開槍殺自己

海面伸怪手！他走近遭攻擊留「血紅印痕」

幼獅肚破亡！　母獅帶孩子分食骨肉

美股跌近百點　那斯達克終止三連漲

美海軍槍手射傷2人　逃往陸軍基地遭擊斃

正妹想嫁殺人犯！她乳下刺青示愛

歐盟將公布AZ疫苗新評估　世衛：接種益處超過風險

半夜怪聲！他醒來驚見裸女爬床狂睡

外媒：長賜號日本船東要告長榮海運

車頭滲血飆屍臭！她驚見3公尺蟒蛇屍崩潰

BMW暴衝撞爛嬰兒車　2周大寶寶慘死

更多熱門

相關新聞

人妻自拍廚房激戰片　忘1功能慘外洩

人妻自拍廚房激戰片　忘1功能慘外洩

傳照片或影片給別人前，最好先檢查一番以免遇到尷尬狀況。加拿大人妻卡拉（Kara Tonin）日前利用Google內建的人臉辨識功能，想把兒子的照片分享給媽媽看，沒想到竟把她與丈夫在廚房激戰的影片也傳了出去，原來竟是手機的辨識功能太敏銳，偵測到冰箱上貼著的兒子照片自動歸檔，才造成這起尷尬糗事，也讓卡拉崩潰分享給其他網友，勸大家千萬小心。

半夜怪聲！他醒來驚見裸女爬床狂睡

半夜怪聲！他醒來驚見裸女爬床狂睡

正妹想嫁殺人犯！她乳下刺青示愛

正妹想嫁殺人犯！她乳下刺青示愛

美軍艦遭神秘無人機尾隨　

美軍艦遭神秘無人機尾隨　

亞裔兄弟斃了全家再自殺：太愛他們

亞裔兄弟斃了全家再自殺：太愛他們

關鍵字：

美國北美要聞海軍醫護兵

讀者迴響

熱門新聞

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

雨彈來了！一周3變天降溫吹冷氣

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲的哭聲

第一通視訊對話曝光！黑暗中傳女聲

初瓏終於發聲　Apink 10週年爆醜聞⋯她道歉了

太魯閣9秒高速撞擊影片曝光！

陳建州曝田壘腳踝「驚人傷勢照」！　網哭了

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

更多

最夯影音

更多
殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」
太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面