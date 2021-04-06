難甩血栓陰影！AZ疫苗在歐洲「改名」Vaxzevria　藥品管理局准了

▲歐盟藥品管理局（EMA）網站上的AZ疫苗已經更名。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾6日專電

歐洲多國接種阿斯特捷利康疫苗（AZ）發生血栓不良事件，歐盟藥品管理局（EMA）開會將做出最新建議。在接連波折下，近日在EMA網站上AZ疫苗已更名為Vaxzevria。

AZ疫苗波折不斷，歐洲民眾對這款疫苗的安全疑慮未能完全消除，但特別的是，AZ疫苗已向EMA申請改名為Vaxzevria，EMA網站上公布是3月25日完成改名，並未說明細節。

由英國牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司共同研發的AZ疫苗在歐洲先是疫苗保護力數據受質疑；接著發生給歐洲聯盟劑量大幅下修爭議；現又在歐洲各地傳出接種後引發血栓案例。

尤其是血栓案例，一度引發歐洲十餘國憂心，宣布暫停施打。雖然歐盟藥品管理局3月18日背書AZ疫苗「安全、有效」後恢復施打，但EMA也表示，無法完全排除疫苗與少數罕見血栓的關聯，將持續審查病例並由專家進一步評估。

但近日荷蘭再通報5起血栓新案例，在當中1人死亡後，於4月2日宣布暫停60歲以下接種AZ疫苗。英國4月3 日表示總計通報30例血栓，當中7人不幸喪生。

對此，EMA的藥物警戒風險評估委員會（PRAC）今天起至4月9日召開全體會議，將會對疫苗做出最新評估建議。

此外，除接種信心外，自歐盟今年1月底核准AZ疫苗以來，因交付量大幅下修引爆政治風暴。歐盟強調自己是全世界輸出疫苗最多的地方，從去年12月起，位於歐盟的疫苗廠商已交付7700萬劑給歐洲以外地區，更指明當中超過1/4劑量給了英國。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）3月底明確警告，「AZ優先要務是交貨量要趕上，履行與歐盟達成的合約，之後再談疫苗出口，這點很清楚」。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）力挺歐盟祭出更嚴的疫苗輸出管制。

歐盟祭出的出口管制，讓外界憂心歐英之間疫苗齟齬恐殃及全球防疫。

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