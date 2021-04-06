搶救蘇花遊覽車、太魯閣號2重大傷亡　心理師幫宜縣警消紓壓

▲宜蘭消防局6日為搶救太魯閣號等重大傷亡警消們「紓壓」，宜蘭縣長林姿妙也慰勉救災辛勞。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭消防員搶救3月16日蘇花公路遊覽車撞山6死，及4月2日太魯閣號出軌50死等2重大傷亡事故，宜蘭消防局長徐松奕重視同仁救災任務所累積壓力，邀請吳楷貴心理師，在6、7兩日，分2梯次為53名警消進行「安心講座」課程「紓壓」，以利提昇同仁的心理資本。

宜蘭消防局長徐松奕表示，身為消防人員在身負專業的責任感驅使下，總是站在第一線，從開始到最後。消防人員工作特質須長期夜間工作、輪班，是一份具辛勞及高度危險的職業，所面對的災害型態也常無法預料，需要頻繁接觸危及生命的傷患或病患，救火、搜救、搶救人命時，一分一秒的時間緊迫性，加上自己和同事可能面臨生命威脅的高度壓力，渠身心健康受危害之風險程度相對較高，比起一般機關同仁更需要強健的心理狀態，來肩負起消防工作的任務。

因此，如何藉由團隊的力量提供即時的協助與適當的關懷，並能妥善的照顧自己，維繫助人的能量，協助紓解救災任務所累積壓力，是消防局希望關注的課題。

為此，邀請吳楷貴心理師，針對3月16日台九線蘇花公路遊覽車撞山事故及 4月2日台鐵太魯閣號出軌意外等參與搶救的同仁，在6、7兩日，分2梯次為53名警消進行「安心講座」課程，計有消防人員53人參加課程。

而宜蘭縣長林姿妙6日更親自前往講座會場，除了肯定救災人員的努力，也感謝救災人員的不畏艱難，總是在民眾無助時及時伸出溫暖的手，就像媽祖「給人希望、救人苦難的菩薩精神」，她也送上南方澳南天宮金媽祖加持的祈福平安符袋及紅包，慰勉大家救災辛勞，祝福救災人員及宜蘭縣民心安、平安。

宜蘭消防局的「安心講座」講座，是藉由專家學者講授壓力調適技巧，進行團體互動分享外，另透過實施正念呼吸及心理健康自我檢測量表，讓警消們察覺自身的身心適應狀況，並提供消防局免費特約心理師諮詢資源及各項員工協助方案參考運用，俾利提昇消防人員的心理資本，凝聚團隊向心力，以期日後在面對各項挑戰及災害搶救現場時更能發揮穩定的關鍵作用。

宜蘭消防局表示，目前加強消防人員在職訓練及運用救災安全科技，建置全國第二座模擬救護訓練教室，首創消防人員進入火場定位「智慧消防三維實境管制系統」榮獲「2021 智慧城市創新應用獎」等。

另加強平日安全技能及體能訓練，各分隊均設置有健身器材及訓練外，辦理無人機考照訓練、快速救援隊（RIT）基礎訓練、公路及隧道火災搶救訓練、初（中）級救護技術員繼續教育課程、高級救護技術員訓練…等等，消防人員執行各項搶救救護勤務能多一分的自身安全保障。

另外，為充實消防人力，近五年來本府消防局向消防署爭取考試配賦人力計180人，於 2019年人力進用考核獲得全國第3名佳績。

關於心理健康觀念宣導部分，於常訓課程列入心理健康及壓力調適講座，並自2020年起建置便捷心理諮商管道，給予免費個人及團體心理諮商資源，並在重大救災後結合專業人員辦理各項安心團體，期能營造健康職場，強化宜縣救災能量。

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