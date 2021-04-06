1844名囚犯趁亂越獄！奈及利亞監獄遭襲　西非最大逃獄事件

▲據悉，事發當時僅有35名囚犯留下，其餘上千名囚犯全部逃獄成功。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

奈及利亞5日凌晨發生一起劫獄事件，多名男子駕車抵達後，手持火箭榴彈、機槍、炸藥以及步槍衝進事發監獄，並使用炸藥炸毀了監獄的行政大樓，當時有1844名囚犯趁亂逃獄，僅35人留下。此起事件規模之大，更成為西非有史以來最嚴重的逃獄事件之一。另外，奈及利亞東南部有數個警察局自1月起不斷遭到襲擊，有大量的彈藥被搶走，至今仍無法鎖定嫌犯。

根據BBC報導，奈及利亞東南部伊莫州監獄5日清晨突然遭到大批武裝份子襲擊。當時有多名男子駕車前來，隨後便持多種武器與炸藥衝進監獄內。奈及利亞懲戒局證實，一共有1844名囚犯趁亂越獄，僅35名囚犯沒有逃獄，而目前已有6人返回監獄。

▲監獄內部被燒得一片焦黑。（圖／達志影像／美聯社）



警方表示，武裝份子手持火箭榴彈、機槍、炸藥以及步槍，而他們也懷疑，由比亞法拉人民組成的分離主義組織涉及此案，不過該組織已否認參與此事。

奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）稱，此次攻擊事件是「無政府主義者」的「恐怖主義行為」，他同時也積極呼籲安全部隊要盡快將涉案人士與逃獄的囚犯逮捕。

另一方面，奈及利亞東南部自1月起，就有數個警察局遭到襲擊，其中有大量的彈藥遭到竊取，然而目前仍然無法鎖定涉案人士。

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