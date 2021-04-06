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無人機「機智號」挺過-90℃寒夜！　火星上成功度第一晚

▲▼ NASA,火星,毅力號,機智號。（圖／翻攝自NASA）

▲機智號成功在火星上度過第一個夜晚。（圖／翻攝自NASA）

記者陳怡靜／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布，火星探測車「毅力號」（Perseverance）所釋出的微型直升機「機智號」（Ingenuity），成功抵抗攝氏-90度的嚴寒低溫，獨自在火星上度過第一個夜晚。

綜合外媒報導，NASA宣布機智號已經成功撐過第一夜考驗，NASA噴氣推進實驗室直言，這次是重要的里程碑，「我們已經確認，我們擁有正確的絕緣材料、合適的加熱器以及電池中足夠的能量，可以抵禦寒冷的夜晚，這對於我們來說是一個巨大的勝利。」

毅力號3日抵達火星預定地點後，便和隱藏在機腹中的微型直升機機智號分離。過去機智號仰賴毅力號的動力系統保溫，現在必須靠自身的電池運行加熱器，以保護機上零件能度過火星上寒冷的夜晚，最低溫可達-90℃，因此是否能獨自在火星度過第一個夜晚相當關鍵。

▲▼毅力號在火星表面拍攝的畫面。（圖／路透社）

▲毅力號在火星表面拍攝的畫面。（圖／路透社）

由於火星空氣相當稀薄，密度只有地球的1%，使得直升機不易上升，為了要獲得足夠的空氣，機智號的葉片必須以反向每分鐘2400圈的高轉速旋轉，預計第一次飛行將以每秒1公尺的速度攀升到3公尺高度，並在空中停留30秒再降落。

機智號將在11日展開火星獨自飛行，如果順利的話，NASA也計畫在30個地球日之內進行5次飛行，將逐次提飛行的難度，拉大距離和高度。NASA也希望，若是成功能改變將來探索太空方式，並開創探索其他行星的新方法。

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