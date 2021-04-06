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日本創下1200年來「櫻花最早盛開」紀錄　回暖太快！氣候危機擴大

▲▼東京櫻花盛開、日本櫻花。（圖／路透）

▲日本櫻花季成為國家重要旅遊文化。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

提到日本的春季，許多人都會想起櫻花盛開的街道，日本旅遊業者也會因為櫻花季的來臨而大賺一筆，然而，CNN報導卻指出，今年日本的京都創下了1200年來最早的一次櫻花盛開，科學家對此發出警告稱，這正是氣候危機擴大的徵兆。

▲▼東京櫻花盛開、日本櫻花。（圖／路透）

▲CNN報導，日本2021年櫻花提早盛開，創下1200多年以來的最早紀錄。（圖／路透）

根據CNN報導，雖然櫻花「盛期」只會持續幾天，賞櫻文化在日本卻受推崇超過一千多年的歷史，然而，2021年的日本櫻花季眨眼間已經來到尾聲，這是有紀錄以來開得最早的一次櫻花花期，大阪府立大學研究員Yasuyuki Aono蒐集數據指出，今年京都的櫻花盛開於3月26日，是1200多年以來最早的一次，而東京則於3月22日迎來櫻花盛開，是史上第2早，僅晚於2002年的3月21日。

▲▼東京櫻花盛開、日本櫻花。（圖／路透）

▲受疫情影響，日人出門賞櫻需要戴著口罩。（圖／路透）

發表於《國際生物氣象學雜誌》的一項研究顯示，京都櫻花盛開日比100年前提前了10天左右，而提前開花也與氣溫的上升幅度相吻合，這表示氣候變化正在影響生長季節的長度。Yasuyuki Aono說，櫻花對溫度非常敏感，只要溫度不同，就會影響開花時間，京都的櫻花盛開維持在4月中旬一度長達幾世紀，19世紀開始提前至4月初，只有幾次出現在3月底，而從1820年代至今氣溫已經上升大約攝氏3.5度。

Yasuyuki Aono表示，今年的季節變化對花期影響尤為明顯，上個冬天很冷，但這次春天不僅來得很快，而且異常溫暖，所以花蕾在充分休息後完全甦醒了。香港中文大學地球系統科學副教授Amos Tai認為，櫻花早開只是全球氣候現象的冰山一角，昆蟲、植物或其他生物間的關係已經發展數百萬年，「但在最近一個世紀，氣候變化真的在破壞一切、擾亂所有關係。」

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