日本「類包機」遊台灣！每人要價5萬日圓　搭乘率高達9成

文／中央社記者楊明珠東京6日專電

觀光局東京事務所首度攜手日本成田機場等公司3日推出類包機海外旅遊微體驗台灣行活動，飛行時間約3小時30分鐘，有一對夫妻帶7個月大兒子及3歲女兒參加，感到超開心。

觀光局東京事務所、成田機場、日本航空公司（JAL）、JALPAK旅行社合作於3日推出類出國遊台灣活動，從東京成田機場（位於千葉縣）起降，吸引近160名旅客搭乘，從機場到機內充滿台灣元素。

這班特別飛航的班機編號JL3399（意喻台日長長久久），機型是波音767-300ER，3日正午12時從成田機場起飛，經過富士山、長野縣上空繞行富士山2圈後，逆時針由富山縣、石川縣小松市、四國島高知縣、太平洋上空畫出象徵台日友好的心型記號後，返抵成田機場。

旅客在通過安全檢查後，由觀光局東京事務所安排穿著原住民服裝的女子幫旅客在仿日本護照的本子上蓋上「入境」戳章，最特別的是仿中華民國海關入境查驗章的八角形戳章，象徵八卦趨吉避凶。成田機場候機室的擺設，包括寺廟祈福燈籠、風景圖卡、九份放天燈拍照板等，洋溢濃濃台灣味。

機上餐是台灣風味佳餚，有蒜泥口水雞、荷葉粽子、豆腐干絲、燒賣、香菜、芒果布丁等。機上播放台灣空拍、天燈影片以及招攬遊客到台灣旅遊的歌曲。此外，也舉辦抽紅包祝2021大好運的活動，提供30個獎項。各項服務讓旅客透過味覺、視覺、聽覺體驗台灣。

這樣的旅程不便宜，商務艙每人逾5萬日圓（約新台幣1萬3000元）、經濟艙2萬至3萬日圓。有一對夫妻說，太想去台灣了，旅費雖貴還是想參加，很高興報名成功。

來自茨城縣的久米夫婦帶著3歲女兒及7個月大的兒子參加這場類出國遊台灣活動。久米太太說，很想讓女兒體驗搭機，希望把這次旅遊當成以後出國的預演，對這趟旅遊感到很滿足。對於機上餐，久米太太說，好吃得令她感到驚訝，激起她想再訪台的心。

超愛台灣的敦子在完成這趟旅程後表示，很開心地享受宛如親臨台灣的氣氛。敦子表示曾訪台約50次，但這種類出國遊台灣是首度體驗，很好的體驗。她說，去年看到報導得知台灣的長榮或華航有類出國的飛航，心想如果日本也有這種飛航該有多好，結果夢想成真。

觀光局東京事務所所長鄭憶萍表示，因為疫情，台日觀光往來暫停，觀光局東京事務所去年主要是做線上宣傳台灣觀光的活動，也辦了幾場實體活動，覺得民眾反應非常好。於是籌劃這項類包機活動。

這項活動原訂3個月前舉辦，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，日本政府1月7日發布緊急事態宣言而延期。活動重新辦理，3天就有逾1000人報名。實際搭乘率8、9成，幾乎客滿，因有防疫考量，不能坐滿。

觀光局東京事務所除了提供旅客伴手禮外，還舉辦特別活動，讓旅客將這次搭機的回憶寫在風景明信片上，寄給他自己或最重要的人，下機後工作人員會將風景明信片從台灣寄回日本，上面有台灣的郵票、郵戳，就像旅客親自從台灣寄出一樣。

鄭憶萍說，計畫下一波活動是攜手日本航空、日本旅行社龍頭JTB於6月5日在東京羽田機場辦理。

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