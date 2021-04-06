太魯閣賑災專戶善款破億！　衛福部正在成立「捐款監督委員會」

▲台鐵太魯閣號出軌造成50死202傷。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙于婷／台北報導

台鐵太魯閣號出軌造成50死202傷，衛福部也在4/2成立賑災專戶，部長陳時中昨透露透過超商、line pay已經有6000多萬善款，今是連假後開工，據初步統計，捐款金額已經破億，實際捐款筆數和金額還有待相關單位核實。衛福部社工司副司長蘇昭如表示，目前正在加速成立捐款監督委員會。

衛福部在4/2成立賑災專戶，但引來外界質疑。對此，衛福部部長陳時中昨親自出席台鐵下午3時記者會說明，強調善款絕對不會替政府付錢。他也強調，成立賑災專戶，也是避免有人違法勸募，利用愛心做不當得利。

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蘇昭如也進一步提到，有關0402臺鐵太魯閣號事故案，考量罹難者遺屬丶傷者及家庭均受到極大的身心創傷與生活衝擊，捐款會用在後續所生醫療、復健丶經濟支持及社會重建等相關費用。

而針對捐款金額，蘇昭如表示，所有捐款筆數和金額等數字，未來都會統一由衛福部發新聞稿或是在相關記者會上統一公佈，以免不同時間點詢問，導致數字有出入。另外，衛福部以正在徵詢專家學者，加速成立捐款監督管理委員會，會由委員會討論後續捐款用途和監督機制。