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北韓閃電決定「不參加東奧」　日方超傻眼尷尬回應了

▲▼金正恩舉行為期4天的講習會。（圖／路透社）

▲北韓閃電宣布，將不參加於7月舉行的東京奧運。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

北韓6日閃電宣布，將不參加7月的東京奧運，震驚全球。儘管平壤當局稱是因疫情緣故，為保護選手才會做出這項決定，但因時機敏感且事前未通知任何單位，也讓背後蒙上了一股政治色彩。其中主辦國日本聽聞消息後更是措手不及，東京奧組會長與奧運大臣僅表示，將確認細節。而日本奧委會長山下泰裕則表達遺憾之意。

平壤當局5日透過由體育省營運的《朝鮮體育》官網表示，在經過北韓奧委會25日召開總會討論後，將不參加於夏季舉行的東京奧運。北韓官方說法是因目前全球疫情嚴重，為了保護選手才會做出相關決定，然而在會議中完全沒有提到後續的應對，此前也從未告知任何單位，宛如丟下一顆震撼彈。

▲▼東京奧運，東奧延期。（圖／路透）

▲國際奧委會與日本奧委會事前都未接到任何北韓方的通知。（圖／路透）

根據《日本放送協會》報導，東京奧運組織委員會長橋本聖子6日上午表示，自己也是從白天的報導得知北韓表態不參加東奧，不論是國際奧委會還是日本奧委會，在此之前都未曾接獲北韓不參加奧運的消息。她也補充，直到6日上午也沒有獲得新的進度，接下來將會繼續確認相關細節與情報。

奧運大臣丸川珠代則在記者會上表示，看到報導後已經在確認相關消息，不過由於現在還不瞭解細節，因此無法對此做出更多回應。

日本奧運委員會山下泰裕表示，「如果可以當然希望所有地區與國家的奧委會能夠參與，對於北韓的決定，我深感遺憾。」

官房長官加藤勝信則說，「首先會與國際奧委會與東京奧組會協調，並持續關注相關訊息。」他也強調，日本政府為了讓眾多國家與地區能夠參加東奧，將會持續致力於防疫政策與環境設備設置。

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