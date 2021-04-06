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亞裔一家6口滅門！兄弟密謀「斃了全家再自殺」　遺書：太愛他們

▲美國德州孟加拉移民家庭發生滅門慘劇，19歲的法爾漢（Farhan Towhid）與21歲哥哥坦維爾（Tanvir Towhid）槍殺全家後自殺。（圖／翻攝當事人臉書）

▲美國德州19歲少年法爾漢（Farhan Towhid）與21歲哥哥坦維爾（Tanvir Towhid）槍殺全家後自殺。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州達拉斯（Dallas）一個孟加拉移民家庭發生滅門慘案。19歲的法爾漢（Farhan Towhid）與21歲哥哥坦維爾（Tanvir Towhid）飽受憂鬱症之苦，3日持槍殺害祖母、爸媽、姊姊後雙雙自殺，一家六口陳屍住家。法爾漢在遺書中坦承犯案，「我愛我的家人們，真的很愛，而這正是我決定殺掉他們的原因。」

NBC、《紐約郵報》報導，一名家族友人發現其中一名死者失聯，擔心發生意外，5日凌晨1時左右通報相關單位，未料警方上門查看時，竟發現6具遺體。死者包括77歲祖母、54歲父親、56歲母親、19歲姊姊以及犯案的兩兄弟，他們全都死於槍傷。

據悉，兩兄弟就讀德州大學奧斯汀分校，並都罹患憂鬱症，他們2月起開始籌備此計畫，並說好如果無法「解決一切」就要付諸行動。法爾漢在遺書中寫道，他和哥哥各自設法取得1把槍，擊斃家人後自殺，「嘿，大家，我殺了自己與全家，如果只有我自殺，他們都會很痛苦的」。

警官費蒂（Jon Felty）引述初步調查結果證實，兩兄弟決定自殺前「把全家人帶走」。他坦言，自己來到達拉斯21年以來，從未處理過這種案件，「這是一場悲劇，沒有其他方式可以描述它。這是一場你無法想像的悲劇」。

★《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995。

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