BMW暴衝「撞爛嬰兒車」　2周大寶寶慘死！爸媽心碎：第1次全家出遊

▲英國一名男嬰出生僅2周,第一次與爸媽出門散步,竟慘遭撞死 。(示意圖/免費圖庫LibreStock)



記者吳美依/綜合外電報導

英國西米德蘭茲郡4日發生一起悲劇。一對18歲情侶趁著復活節假期,帶著出生僅2周的兒子夏藍(Ciaran Leigh Morris)出門散步,享受第1次全家出遊的時光,未料一輛BMW轎車竟突然衝上人行道,把嬰兒車猛力撞到雜貨店外牆上,當場變得「稀巴爛」,孩子也因此傷重不治。

《天空新聞》、《每日郵報》報導,34歲的詹姆斯(James Paul Davis)開車行經布朗希爾斯(Brownhills)的街道,因故擦撞另一台轎車,接著失控衝上人行道,釀成大禍。但是,他不僅沒有報警或下車查看,還立刻驅車逃逸。

此案發生在假期期間,震驚英國社會,許多民眾來到事故現場獻花致意。只見遭撞店家的金屬百葉窗依然扭曲變形,磚塊也仍散落一地。

A man has been charged after a two-week-old baby boy was killed when his pram was hit by a car, West Midlands Police have said https://t.co/MedOFn0BhM