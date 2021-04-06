韓「排球甜心」雙胞硬起來喊告！稱霸凌指控不符事實　悄刪道歉文

▲李在英、李多英排球雙胞胎姊妹花驚傳過去多次霸凌隊上成員。（圖／翻攝自韓網、IG）

記者羅翊宬／編譯

南韓國內年僅25歲的知名雙胞胎女排選手李在英（이재영）、李多英（이다영）被稱為「排球甜心」，然而今年2月卻有網友在論壇上貼出照片爆料，曾在就學期間遭到李氏姊妹多次校園霸凌，宿舍內持刀威脅、出言羞辱。事後，李氏姊妹在IG上傳親筆信函致歉，並遭剔除國家代表隊成員資格，沒想到才經過2個月，卻又將致歉信從IG上刪除，還表示將對爆料者提告。

根據韓媒《朝鮮日報》昨（5）日引述Channel A的報導，李氏姊妹近期悄悄將致歉文從Instagram帳戶上移除，並且與所屬球隊「仁川興國生命」人員見面，研擬對校園霸凌爆料者採取法律手段，其聲稱爆料雖有部分內容屬實，姊妹倆也已在反省階段，然而其他部份的爆料內容卻被誇大，且當初根本沒有發生，表示為了澄清誤會，已完成蒐證，並準備針對爆料者進行法律訴訟。

另外，李在英將2月上傳的致歉信函從IG上悄悄刪除，而李多英則是將IG帳戶轉為設定成「不公開」。

據悉，李氏姊妹2月遭網友爆料就學時曾經霸凌多名隊友，不僅狂搧對方40多個巴掌，還會向對方吐痰，甚至傳出1月選擇自縊的女排成員就是李氏姊妹霸凌案下的被害者，之後才緊急在IG上以自己的名義各自上傳致歉親筆信函。

李在英表示，「自己在過去不懂事時鑄下不負責任的行動，造成許多人受傷，在此我正式低頭謝罪。若那些因我受傷的朋友能夠接受，我願意直接見面、當面認錯。」；而李多英則表示，「我在求學階段，讓共同流汗的隊友們擔負幼年心靈難以承受的記憶與傷痕，在此我深刻反省認錯。若能夠取得被害者們的諒解，我願意親自道歉。」

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