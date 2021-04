1.8公尺巨鯊「直逼海灘」　遊客驚逃衝上岸！淺水徘徊影片曝光

SHOCK SIGHTING: Beachgoers have had a surprise close encounter with a shark at Sydney's Yarra Bay. The animal was reportedly injured, with onlookers trying to help it on its way. pic.twitter.com/YRr2GaaSjI

記者吳美依/綜合報導

澳洲雪梨亞拉灣(Yarra Bay)於4日發生鯊魚出沒事件。一尾身長約6英尺(大約1.8公尺)的鯊魚突然朝著熱鬧海灘游去,在僅1英尺(大約30公分)的淺水區徘徊,不願離開。許多玩水民眾發現「鯊魚鰭」就在身邊,立刻驚叫奔逃上岸。

影片中,鯊魚游到非常接近沙灘的地方,引來眾多遊客圍觀拍攝。其中幾名熱心民眾擔心發生擱淺慘劇,走上前把鯊魚輕輕推回水中,卻發現鯊魚疑似受傷,看起來十分痛苦,不斷扭曲身體。其中一人說,「老兄們,牠有點不對勁欸,讓牠走吧」,另一人喊道「看,牠還能夠游泳!」

This is why I no longer swim in the sea or ocean or jump off boats anymore. Yarra Bay, Sydney, Australia yesterday. If a shark swims up to you apparently you must look confident, don’t break wind & punch it’s nose. #StaySafe #EasterMonday pic.twitter.com/4slPmF7U3A