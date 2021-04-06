1.8公尺巨鯊「直逼海灘」　遊客驚逃衝上岸！淺水徘徊影片曝光

SHOCK SIGHTING: Beachgoers have had a surprise close encounter with a shark at Sydney's Yarra Bay. The animal was reportedly injured, with onlookers trying to help it on its way. pic.twitter.com/YRr2GaaSjI — 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) April 4, 2021

記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨亞拉灣（Yarra Bay）於4日發生鯊魚出沒事件。一尾身長約6英尺（大約1.8公尺）的鯊魚突然朝著熱鬧海灘游去，在僅1英尺（大約30公分）的淺水區徘徊，不願離開。許多玩水民眾發現「鯊魚鰭」就在身邊，立刻驚叫奔逃上岸。

影片中，鯊魚游到非常接近沙灘的地方，引來眾多遊客圍觀拍攝。其中幾名熱心民眾擔心發生擱淺慘劇，走上前把鯊魚輕輕推回水中，卻發現鯊魚疑似受傷，看起來十分痛苦，不斷扭曲身體。其中一人說，「老兄們，牠有點不對勁欸，讓牠走吧」，另一人喊道「看，牠還能夠游泳！」

This is why I no longer swim in the sea or ocean or jump off boats anymore. Yarra Bay, Sydney, Australia yesterday. If a shark swims up to you apparently you must look confident, don’t break wind & punch it’s nose. #StaySafe #EasterMonday pic.twitter.com/4slPmF7U3A — Howard Griffiths (@HowardGriffiths) April 5, 2021

此影片在社群媒體上流傳，但鯊魚的種類與後續行蹤至今不明。許多網友紛紛表示，自己也曾去過亞拉灣的海灘，沒想到那裡竟有鯊魚出沒。知名記者格里菲斯（Howard Griffiths）也在推特上轉發照片，「這就是為什麼我不再到海邊游泳或玩跳船遊戲」，呼籲民眾注意安全。

澳洲經常發生民眾目睹鯊魚蹤跡，甚至被攻擊的案例。63歲婦女布特斯（Michele Bootes）3月在海邊晨泳時遭到襲擊，臀部和肩膀受傷，幸好沒有生命大礙；男子奈特（Nat Barnes）與鄰居傑夫（Geoff Trutwein）在溫德姆市（Wyndham）海邊釣魚，竟捕到一條黑邊鰭真鯊（Blacktip shark），最後卻被另一隻身長2.4公尺的鱷魚搶走。

2男開心釣到鯊魚「水中衝出2.4公尺鱷魚」 人鱷大戰凶狠搶獵物！



鯊魚在身邊游！63歲女救生員遭狂咬送醫 海岸線封閉30km緝凶

大罐更划算！SK-II青春露「限量加大版」