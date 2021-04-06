　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

才害流產！杜高犬又暴走「狠咬拖行6分鐘」　員工左腿傷見骨壞死

▲▼阿根廷杜告犬、杜高犬、猛犬、惡犬、攻擊犬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲報導稱，阿根廷杜高犬屬於具攻擊性犬種，英國、烏克蘭、新加坡與澳洲都已禁止進口或飼養。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

南韓京畿道安城市一家狗狗咖啡廳2月7日上午發生猛犬傷人意外，一名28歲打工店員A某才到職第3天就被要求幫老闆飼養的「阿根廷杜高犬」戴上嘴套，不料這隻身長超過1公尺的猛犬卻突然發動攻擊，咬著店員左腿，將他拖行了6至7分鐘。此前，同家咖啡廳也有一名女店員被狗襲擊後流產。

根據《韓聯社》報導，咖啡廳老闆所飼養的阿根廷杜高犬屬於攻擊性犬種，而受害的店員A某剛到職的第1天就聽說牠曾經咬傷人，所以被分隔在其他區域，第2天是由老闆親自為牠戴上嘴套，但第3天因為老闆上班遲到，只剩下A某獨自準備開店，結果卻遭受猛烈攻擊。這隻阿根廷杜高犬咬住了A某左腿，將人拖行6到7分鐘，直到衣物被撕毀，A某才得以脫離。

報導稱，A某的左腿遭撕咬見骨，已經動了3次手術後最終壞死，右手臂也有肌肉撕裂傷，目前一共經歷9次手術，仍在住院治療中。A某表示，事發後打電話向老闆說要叫119時，老闆卻說他會過來處理，讓A某稍作等待，但老闆到場後並沒有打給119，反而自行開車將他送到急診室後，承諾將負擔所有費用。

A某說，治療費與看護費合計超過500萬韓元（約新台幣12.5萬元），老闆僅支付了29萬韓元（約新台幣7250元）後便失聯至今。對此，老闆向記者解釋，確實是因為金錢問題，才迴避了與A某的聯繫，待經濟情況好轉後會對A某的治療負起責任，而攻擊人的狗已在事發一周後進行安樂死，咖啡廳也進入停業程序。

據悉，攻擊A某的阿根廷杜高犬在1月份就曾咬傷咖啡廳的一名女店員，導致她治療了3周以上。女店員表示，「我在懷孕期間遭遇襲擊意外，甚至經歷了流產的痛苦，但都沒能得到相應的補償，希望公司方面能受到應有的處罰。」南韓網友留言表示，「為什麼要叫兼職幫狗戴嘴套」、「為什麼要養這種狗」、「都傷成這樣還不給叫救護車！」

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

大罐更划算！SK-II青春露「限量加大版」

 
ET快訊
最新監視器曝！李義祥滿載「這些東西」去現場　副駕還有人
搭太魯閣自帶小板凳　甜姐兒程俐欣移靈台南回家了
忍15年！4體操選手控「金牌教練性侵」：每次都像死了
太魯閣事故　第一通報案電話曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

再戰十年？蘋果CEO庫克：也許不會有了...曝離開時機

打獵誤射殺好友！3男「太自責」當場服毒　同伴嚇壞報案：全死了

BMW暴衝「撞爛嬰兒車」　2周大寶寶慘死！爸媽心碎：第1次全家出遊

致哀太魯閣號　日交通大臣：只要台灣開口必提供援助！

南韓「國家負債」飆新高！去年1985兆韓元赤字超過GDP　疫情是主因

日本「類包機」遊台灣！每人要價5萬日圓　搭乘率高達9成

才害流產！杜高犬又暴走「狠咬拖行6分鐘」　員工左腿傷見骨壞死

1.8公尺巨鯊「直逼海灘」　遊客驚逃衝上岸！淺水徘徊影片曝光

3歲娃餓死案真相曝！檢揪出外婆曾「懷孕」就醫　還購買嬰幼用品

6年玩過4次！20歲男大生瘋玩俄羅斯輪盤　好友面前開槍射殺自己

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

無償修復遺體讓逝者走得有尊嚴　陳修將領76行者走遍人間煉獄

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

再戰十年？蘋果CEO庫克：也許不會有了...曝離開時機

打獵誤射殺好友！3男「太自責」當場服毒　同伴嚇壞報案：全死了

BMW暴衝「撞爛嬰兒車」　2周大寶寶慘死！爸媽心碎：第1次全家出遊

致哀太魯閣號　日交通大臣：只要台灣開口必提供援助！

南韓「國家負債」飆新高！去年1985兆韓元赤字超過GDP　疫情是主因

日本「類包機」遊台灣！每人要價5萬日圓　搭乘率高達9成

才害流產！杜高犬又暴走「狠咬拖行6分鐘」　員工左腿傷見骨壞死

1.8公尺巨鯊「直逼海灘」　遊客驚逃衝上岸！淺水徘徊影片曝光

3歲娃餓死案真相曝！檢揪出外婆曾「懷孕」就醫　還購買嬰幼用品

6年玩過4次！20歲男大生瘋玩俄羅斯輪盤　好友面前開槍射殺自己

綠鬣蜥攻陷小琉球！身長1米大腹逛街民眾看傻　農業處：飼主棄養

國中生揪團霸凌！他聽「男童哭聲」往回走回巷子　1招火速救援

王思佳懷胎5月「高衩現身」四肢超細！ 正面被拍…網驚：孕肚在哪

再戰十年？蘋果CEO庫克：也許不會有了...曝離開時機

勤凱3月營收1.46億元　連七月創單月新高

24分鐘砍25分　灰狼羅素復出高效率領勝

搭太魯閣自帶小板凳...甜姐兒程俐欣移靈台南　慈濟列隊迎靈

炒飯名店炒進超商！加獨門參巴醬、蝦醬超濃郁　還吃得到多汁叉燒

太子汽車數億債務待清　法拍三重破舊公寓等嘸人愛

不能講蔡英文論文？　羅智強自爆：被某電視台封殺半年

樂團主唱過世！3天前大港開唱後失蹤　公司證實死訊：從愛河撈起

國際熱門新聞

監視器「傳詭異求救聲」　女嬰靠近揮手網嚇壞

快訊／北韓宣布不參加東京奧運

美股勁揚近400點！道瓊、標普再創新高

日網同情李義祥　評論狂洗：不能只怪他！

警察步槍掉落　慘被子彈穿眼爆頭亡

殺害前女友3母女　他伴屍3天照常吃飯喝酒

BMW亂停門口　遭農民用柵欄圍起

運河計畫遭批評　土國總統指退役將領暗示政變

即／北韓不參加東京奧運！原因曝

長賜號調查結果即將公開　恐求償天價金額

俄：已就烏克蘭問題與美高層接觸

俄坦克軍隊邊境集結　恐爆世界大戰

小童模仿網紅「開瓶神技」瓶蓋插中右眼

英相強生：現正釐清疫苗護照所涉道德問題

更多熱門

相關新聞

3歲娃餓死案真相！檢揪出外婆懷孕就醫紀錄

3歲娃餓死案真相！檢揪出外婆懷孕就醫紀錄

南韓慶尚北道龜尾市3歲女童慘遭22歲的「母親」（實為胞姊）金女遺棄公寓餓死、屍體腐爛，其「外婆」48歲的石姓女子不斷否認生下女童、調包金女生下的親生女兒之事實，最後卻在連續5次DNA檢驗中被證實是女童的生母，而目前案情又有了最新進展！

晶片荒！SUBARU矢島廠2條產線停工

晶片荒！SUBARU矢島廠2條產線停工

南韓國務總理傳下周提請辭！

南韓國務總理傳下周提請辭！

中國遼寧艦在台周邊演訓　日媒：意在牽制美國

中國遼寧艦在台周邊演訓　日媒：意在牽制美國

日相菅義偉致哀太魯閣：聯想到311震災

日相菅義偉致哀太魯閣：聯想到311震災

關鍵字：

南韓狗狗咖啡廳杜告犬杜高犬狗咬人肌肉壞死日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

網紅捐款挨轟「在炫耀」　怒嗆：這些人真噁心

福原愛連夜搬家！欲賣東京不倫屋

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

監視器「傳詭異求救聲」　女嬰靠近揮手網嚇壞

更多

最夯影音

更多
18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...
突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面