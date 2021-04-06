遊客BMW亂停門口…農民氣炸！直接柵欄整輛圍起來　網一面倒力挺

▲BMW亂停門口 遭農民用柵欄圍起。（圖／翻攝自堆特／@emilyvdurrant）



記者張方瑀／綜合報導

每逢假日觀光景點就常出現汽車違規亂停的現象，英國一名BMW車主就將車停在一座農場的門口，讓農民沒辦法出入工作，所以他們竟直接用柵欄將整輛車圍起來。當地議員也在推特發文表示，應該要尊重當地工作環境，許多網友也超支持這個對付違停的方法。

根據《鏡報》報導，英國威爾斯（Wales）蘭戈斯市（Llangors）議員杜蘭特（Emily Durrant）日前在推特上傳了一張照片，原來是有一名遊客到當地觀光時，竟然將BMW隨意停在一處農場的大門口，讓農民沒辦法進出工作，所以他們乾脆就用柵欄將BMW圍住，讓車主得花一番功夫才能取車。

杜蘭特表示，他們很歡迎遊客到來，「但是請不要笨手笨腳的把車停在農場大門前，這是一個工作場所，而不是一個遊樂景點。」杜蘭特也說，「我們希望人們到農村來旅遊時可以考慮周全，留心周圍的環境，尊重當地農民。」

這張照片貼出後引來許多網友留言，「我百分之百支持保護自身通行權的農民」、「很想知道農民下次會出哪招對付違停」、「做得好！」、「應該還要把它鍊起來」。

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