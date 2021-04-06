500公尺裂縫流出滾燙熔岩　冰島火山驚現新噴發點

▲冰島雷克雅內斯半島的火山又發現一處新的噴發點。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

位於冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）的一座火山，於本週一（5日）發現一處新的噴發點，現場已經有熔岩流出，有許多民眾聞訊前去觀景。在3月20日晚間，這座火山才噴發過一次，此次新的噴發點距離原始噴發點約有1公里。

據《美聯社》報導，新的火山噴發點由一架觀光直升機發現，裂縫長約500公尺，距離日前噴發的火山所在地「格爾丁加河谷」約1公里。在新噴發點出現後，冰島緊急管理部宣布立即撤離該地區人員，而該地點距離周邊有名的登山小徑有段距離，因此對登山旅客沒有立即的危險。冰島氣象局表示，這次的火山活動預計不會影響附近的凱夫拉維克國際機場（Keflavík International Airport）。

由於噴發的火山距離冰島首都雷克雅維克（Reykjavík）僅32公里，周邊遊客數量多，儘管部分地區因為新冠肺炎已封鎖，但據冰島旅遊局表示，自火山噴發以來，已有約3萬人前往該地區觀賞。

地質學家古德蒙森（Magnus Gudmundsson）表示，火山噴發活動可能會從原始位置向北移動，現在來自兩個原始火山口的熔岩減少了，這可能是火山活動第二階段的開始。

▲新噴發點的裂縫流出少量熔岩。（圖／達志影像／美聯社）