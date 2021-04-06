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長賜號調查結果將出爐！疑操作錯誤及電氣系統故障　恐遭求償天價

▲▼ 長榮貨輪長賜號救援畫面。（圖／SCA）

▲ 埃及當局出動多輛怪手挖泥救援。（圖／SCA）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）3月擱淺蘇伊士運河長達6天，一度打亂全球供應鏈，現正停泊大苦湖區進行調查，以釐清責任歸屬。日本媒體報導，埃及當局認為，事發原因為操作失當及電氣系統故障，求償金額可能大大超過國際條約上限，恐怕很難順利解決。

長賜號上月23日於全球重要貿易水道擱淺，歷經6天搶救，終於在29日成功脫困，受影響的422艘船隻截至3日已全數通過。《讀賣新聞》5日報導，埃及當局自上月31日起對船上印度籍船組員展開調查，目前未公開詳情。根據《路透社》，運河管理局（SCA）主席拉比（Osama Rabie）2日則向當地電視台透露，「調查進展順利，還需要2天時間，然後我們會公布調查結果。」

義大利媒體《諾瓦通訊社》（Nova News Agency）2日援引2名參與調查的SCA官員說法報導，長賜號船長執行錯誤動作，令這艘船在完全進入航道以前，船頭嚴重偏離軌道，並產生劇烈搖晃，隨後擱淺。他們說明，船長的失誤和沙塵暴、強風等導致視線不良的因素同時發生，事故並非全由天氣狀況造成。

阿拉伯媒體1日則指出，由於電氣系統故障，油壓泵無法啟動，船舵也無法正常運轉。報導也提到，在調查初期，運河構造與營運狀況等埃及當局的責任被排除在外。

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