文在寅哭哭！北韓缺席東奧對話破滅　癡望金與正遭罵：美國產鸚鵡

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）軍事動向頻頻，3月底試射彈道飛彈的舉動不僅引來國際抨擊，更加深了與南韓、美國之間的對立關係，而隨著北韓今（6）日在聲明中表示將退出今年7月的東京奧運，南韓、日本當局欲透過東京奧運來達成與北韓對話的構想，也隨之化為泡影，南韓總統文在寅的「韓半島和平進程」政策上面臨史無前例的挫敗。

根據《韓聯社》報導，北韓6日透過體育省官網「體育朝鮮」發佈聲明表示，由於受到全球新冠疫情影響，為了保護選手健康，將選擇退出東奧比賽。對此，原本文在寅政府將東奧視為改善南北韓關係的跳板，計畫透過遵循2018年平昌冬奧模式恢復與北韓的對話；如今隨著疫情影響、北韓決定不參賽而致使計畫落空，也讓南韓統一部大嘆「很可惜」。

而日本首相菅義偉更深感錯愕！日本政府原本期盼趁金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正率領選手團訪日，來達成與北韓之間的對話，尋求解決北韓綁架日本公民問題，一解前朝安倍晉三未能完成的夙願，如今也只能眼睜睜看著對話機會消失。

▲金與正曾於3月底嘲弄文在寅是「美國產鸚鵡」，暗諷南韓是美國的傳聲筒。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，南韓即將於明年舉辦總統大選，然而兩韓關係、美朝關係卻在2019年越南河內川金會決裂後至今仍未獲任何改善，甚至對立情勢愈演愈烈，也因此文在寅將新冠肺炎視為重啟兩韓對話的契機，不斷向北韓喊話在防疫、疫苗與治療藥物研發上展開合作，但卻始終未獲得北韓正面回應。

據悉，先前金與正曾就3月美韓聯合軍演的議題上抨擊南韓與文在寅政府，揚言要撕毀兩韓簽定的軍事協議，還曾在談話中嘲弄文在寅是「美國產鸚鵡」，讓兩韓關係降至冰點。

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