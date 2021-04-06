再戰十年？蘋果CEO庫克：也許不會有了...曝離開時機

▲蘋果執行長庫克罕見透露未來動向。（圖／路透社）



實習記者陳妙津／綜合報導

蘋果CEO庫克（Tim Cook）與公司的十年合約即將屆滿，當被問及往後生涯規劃時，透露自己很可能不會續留蘋果，但並未說明未來動向。不過他也坦言，自己無比熱愛公司，無法想像離開蘋果後的生活。



綜合外媒報導，庫克1997年入職後，已在蘋果工作了20多年，期間協助調整營運方向，並在2011年從賈伯斯（Steve Jobs）手中接手執行長一位，在他掌舵下的蘋果陸續推出新iPhone、Apple Watch等產品，市值成長到超過2億美元。



而今與蘋果的十年合約即將到期，庫克接受紐約時報記者Kara Swisher訪問時表示，「可能不會續約，但我可以說現在感覺很好。卸任的時機還沒到，但再來十年是很長的一段時間，也許不會再有下一個十年」，但並未透露未來動向。



庫克也談及蘋果未來計畫，認可AR的用途廣泛可期，在蘋果的未來佔據重要地位。當被問及電動車「Apple Car」時，庫克沒有正面回答相關細節，僅回應「蘋果熱愛集結硬體、軟體和服務三個部分，找到它們的交叉點產生魔法」，更直言雖然從未與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）會面，但相當欽佩對方建立的電動車優勢。